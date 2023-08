Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Gegen 15:55 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 31-jährigen PKW-Fahrer in der Albert-Einstein-Straße einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer räumte hierbei ein, dass er keine Fahrerlaubnis mehr besitze. Er zeigte darüber hinaus Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten und verlief positiv auf THC und Amphetamin. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, veranlassten eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall in der Landwehrstraße

Speyer (ots) – Am Montag gegen 16 Uhr befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer die Landwehrstraße in Richtung der Siemensbrücke und musste an der Kreuzung zur Brunckstraße aufgrund einer roten Ampel anhalten.

Nach dem Anfahren infolge des Grünzeichens bog der 55-Jährige nach rechts in die Brunckstraße ab und übersah hierbei eine hinter ihm auf dem Fahrradweg der Landwehrstraße fahrende 36-jährige Radfahrerin.

Sie stürzte infolgedessen und zog sich Verletzungen am Sprunggelenk sowie am Unterarm zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Am PKW entstand kein Schaden.

Zwei Drogenfunde bei Personenkontrollen

Speyer (ots) – Am Montag gegen 14:40 Uhr stellte eine Polizeistreife drei junge Männer in der Heinrich-Heine-Straße fest, die sich bei Erblicken der Beamten auffällig verhielten. Daher führten die Beamten eine Personenkontrolle durch, in deren Verlauf sie neben einer Feinwaage und Bargeld auch eine Tüte mit 78,1 Gramm Haschisch auffanden und sicherstellten. Gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen leiteten daher sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ein.

Gegen 21:10 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Fußstreife im Park hinter der Stadthalle zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren fest, die sich ebenfalls bei Erblicken der Beamten auffällig verhielten. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen eine Tablette des verschreibungspflichtigen Arzneimittels Tilidin sowie eine Tüte mit 0,7 Gramm Cannabis auf und stellten Beides sicher. Der Tatverdächtige konnte kein Rezept für das Arzneimittel vorweisen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Einbruch in Kindergarten in der Gilgenstraße

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Freitag 28.07.2023, 19 Uhr bis Montag 31.07.2023, 06:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Kindergarten in der Gilgenstraße und öffneten mehrere Schränke. Nach den bisherigen Feststellungen zogen die Täter ohne Beute davon.

Der Sachschaden liegt allerdings bei ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kindergartens in der Gilgenstraße oder im Bereich der Kreuzung zur Schützenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen am Montag in Paul-Egell-Straße und Burgstraße

Speyer (ots) – Am Montag zwischen 10-11:30 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Paul-Egell-Straße durch. Bei erlaubten 30 km/h wurden insgesamt 60 Fahrzeuge gemessen, von denen nur drei Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Spitzenreiter war mit 43 km/h unterwegs.

Zwischen 11:30 Uhr und 13:15 Uhr verlegten die Beamten die Geschwindigkeitsmessung in die Burgstraße auf Höhe des Seniorenheims. Bei ebenfalls erlaubten 30 km/h wurden hier insgesamt 40 Fahrzeuge gemessen, von denen 11 Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Spitzenreiter fuhr an dieser Stelle 52 km/h.