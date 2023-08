Mann hindert Bahn an der Weiterfahrt

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt verständigt, da um kurz nach Mitternacht ein Mann an der Haltestelle Theresienkrankenhaus auf den Gleisen stand und den Weg blockierte. So wurde die Bahn der Linie 5 knapp 15 Minuten an der Weiterfahrt gehindert.

Als eine Polizeistreife eintraf, verließ der Mann plötzlich den Gleisbereich. Warum

der 24-Jährige dort stand und sich weigerte, den Weg freizugeben, blieb auf Grund seiner mangelnden Kooperationsbereitschaft rätselhaft.

Die Polizei stellte seine Personalien fest und fertigte eine Anzeige wegen Nötigung im

Straßenverkehr. Anschließend durfte der Mann seinen Weg fortsetzen, er nahm einen Zug nach Heidelberg.

Über 15.000 Euro Schaden nach Diebstahl auf Baustelle

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 08 Uhr, verschaffte sich in der Wasserwerkstraße eine bisher unbekannte Täterschaft über die Terrassentüren Zutritt in die Rohbauten und entwendete insgesamt 3 Übergabestationen für Fernwärme oder Nahwärme.

Anschließend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. Die Höhe des

Diebstahlschadens liegt im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Zeugen, welche verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal,

Tel.: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

Kerzen lösen Brand aus

Mannheim (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 09:25 Uhr kam es wegen einer starken

Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 1. Stockwerk in der Mittelstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach bisherigen Ermittlungen sollen abgebrannte Kerzen brandursächlich gewesen sein.

Das Feuer konnte jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr Mannheim selbstständig durch eine Bewohnerin der Wohnung gelöscht werden. Durch den Rauch erlitten drei Bewohner der

betroffenen Wohnung Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen bis ca. 10:10 Uhr wurde der RNV-Verkehr eingestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.