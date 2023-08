43-Jähriger von Unbekannten angegriffen und leicht verletzt

Schwetzingen (ots) – Am Montag verletzte ein bisher noch unbekannter Mann einen 43-Jährigen mit einem Messer und flüchtete unerkannt. Gegen 17:45 Uhr lief der 43-Jährige fußläufig die Scheffelstraße in Richtung Bahnhof entlang, als dieser von dem Unbekannten nach einer Zigarette gefragt wurde.

Nachdem der 43-Jährige dem Mann keine Zigarette aushändigen konnte, zog dieser unvermittelt ein Messer und griff den 43-Jährigen an, wodurch dieser leicht am Finger verletzt wurde. Nach einem weiteren, jedoch gescheiterten Versuch den 43-Jährigen erneut mit einem Messerstich zu verletzen, ergriff der Mann anschließend fußläufig die Flucht durch die

Bahnhofsunterführung in Richtung Oftersheim.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 40 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, er trug eine kurze, blaue Hose und ein Basketballtrikot.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun nach Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zum Täter geben können und bittet diese, sich unter Tel: 06202/288-0 zu melden.

Erneut Einbrüche in Fahrzeuge

Mühlhausen/St. Leon-Rot (ots) – In den letzten Tagen kam es in Wiesloch zu Einbrüchen in Fahrzeuge, bei denen Gegenständeentwendet wurden. So wurde im Zeitraum zw. Sonntag 19.15 Uhr und Montag 06.45 Uhr in ein Fahrzeug in der Wilhelm-Busch-Straße in St. Leon-Rot eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und WeisenZugang zum Fahrzeug.

Beschädigungen an diesem konnten nicht festgestellt werden. Entwendet wurde das fest eingebaute Tacho und eine Sonnenbrille. Der Eigentümer des Fahrzeugs stellte den Diebstahl am Morgen fest, als er zur Arbeit fahren wollte. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Ähnlich erging es einem 25-jährigen BMW-Fahrer aus Mühlhausen. Dieser stellte bei Herantreten an sein Fahrzeug fest, dass das Dreiecksfenster der Beifahrerseite eingeschlagen wurde Hier entwendete die unbekannte Täterschaft das Lenkrad sowie die Airbags aus dem Fahrzeug. Der genaue Diebstahlschaden ist auch hier bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder Täterinnen geben können, werden gebeten sich bei Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

Fahrrad weg und Auto zerkratzt

Oftersheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Sonntag auf Montag ein verschlossen in einem Carport in der Mannheimer Straße abgestelltes Trekking-Fahrrad. Als der Besitzer dies um kurz vor 08 Uhr bemerkte, musste er zu seinem Leidwesen feststellen, dass durch den Abtransport des Rades auch noch sein geparktes Auto großflächig zerkratzt worden war.

Der genaue Schaden ist bis dato nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Reisebus durch Unbekannte beschädigt

Dielheim (ots) – Ein 67-Jähriger stellte am Freitag 28.07.2023 gegen 20 Uhr seinen Reisebus auf dem Parkplatz des Sportplatzes in den Schleimwiesen ab. Als dieser Montag gegen 08.30 Uhr wieder zurück zu demBus kam, bemerkte er, dass die Frontscheibe des Busses beschädigt war. Die Beschädigungen konnten mittig vom Lenkrad, in einer Höhe von ca. 1,90 m und

einem Durchmesser von ca. 5 cm festgestellt werden. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die bislang unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

Versuchter räuberischer Diebstahl – Nach Fluchtversuch vorläufige Festnahme

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Ein 22-Jähriger probierte am Montag gegen 17:20 Uhr Schuhe in einem Geschäft im Kastanienweg an und versuchte anschließend ohne Bezahlung mit diesen aus dem Geschäft zu laufen. Der Ladenbesitzer wurde darauf aufmerksam und wollte den 22-Jährigen aufhalten.

Allerdings setzte sich der Mann zur Wehr und schlug dem Besitzer ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Auch der anwesende Vater des Besitzers wurde durch den 22-jährigen Mann angegriffen und verletzt. Der Täter wechselte währenddessen wieder seine Schuhe, flüchtete aus dem Laden und fuhr auf seinem Fahrrad in Richtung Bahnhof.

Der Ladenbesitzer und ein Zeuge ließen sich jedoch nicht abschrecken und nahmen die Verfolgung auf. Auch die alarmierte Polizei fuhr unmittelbar in den Bereich der Tatörtlichkeit, sodass der 22-Jährige letzten Endes vorläufig festgenommen werden konnte. Während seiner Flucht wurde der Täter dabei beobachtet, wie er mehrmals von seinem

Fahrrad gefallen ist.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort konnte bei dem Mann nach erfolgten Atemalkoholtest eine Promillezahl von ungefähr 1,05 Promille festgestellt werden. Hinzu kamen Hinweise auf Beeinflussung durch Cannabis. Im Anschluss begleitete der 22-Jährige die Polizeibeamten auf das Polizeirevier Sinsheim und musste eine Blutprobe abgeben.

Der Vater des Ladenbesitzers wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des

räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Auto gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern

Dossenheim/A5 (ots) – Ein 37-Jähriger fuhr am Montag mit seinem VW auf der A5 in Richtung Frankfurt. Nach ersten Erkenntnissen passte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse an, so dass er kurz vor der Anschlussstelle Dossenheim, gegen 19:30 Uhr, bei starkem Regen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet.

Der VW prallte heftig gegen die rechte Leitplanke und blieb quer zur Fahrbahn auf der rechten Spur liegen. Ein dahinter befindlicher LKW-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und hielt ebenfalls, um das verunfallte und nicht mehr fahrbereite Auto sowie dessen leicht verletzten Fahrer abzusichern.

Der Verunfallte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Welche Kosten für die Reparatur der Leitplanke entstehen, ist bislang nicht bekannt. Die rechte Fahrspur musste bis 21 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Handbremse vergessen – PKW macht sich selbstständig

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Der 23-jährige Fahrer eines Citroens vergaß am Montag gegen 19.30 Uhr in der Platanenstraße beim verlassen seines Fahrzeuges die Handbremse anzuziehen. Aufgrund der Hanglage rollte das Fahrzeug zurück und kollidierte mit der Garage eines dortigen Anwohners.

Hierbei wurde das Garagentor deformiert sowie die Außenwand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfall zwischen zwei PKW

Schriesheim (ots) – Am späten Montag 31.07.2023 17:45 Uhr, kam es im Bereich des Schriesheimer Waldschwimmbades/Talstraße, zu einem Verkehrsunfall an welchem 2 PkW beteiligt waren. Bei dem Unfall wollte ein 88-Jähriger Fährer eines VW aus dem Parkplatz des

Wald-Schwimmbades ausfahren.

Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers fuhr er auf die L536 in Richtung Schriesheim, obwohl ihm von Schriesheim kommend ein 72-Jähriger Mazda-Fahrer entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen der Airbag auslöste. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro beziffert.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand, der VW-Fahrer wurde jedoch aufgrund Vorerkrankungen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geräumt. Die Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Weinheim war um 19:30 Uhr beendet.