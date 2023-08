Worms (ots) – Eine 82-jährige Wormser Seniorin ist am Montag 31.07.2023 Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Gegen 16 Uhr war die Frau mit ihrem Rollator gerade an ihrer Wohnanschrift in der Eulenburgstraße angekommen, als sich ein bislang unbekannter Täter von der Seite näherte und ihre Handtasche vom Rollator wegriss. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Mainzer Straße.

Täterbeschreibung:

ca. 20-35 Jahre alt, kurze schwarze Haare, an den Seiten abrasiert; Südländischer Phänotyp; Kurze hellblaue Hose; Schwarzes T-Shirt mit hellem Streifen auf beiden Seiten; schwarze Schuhe.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.