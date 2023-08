Neustadt: Mann mit Messer bedroht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstagabend (29.07.2023) gegen 21:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Talstraße in Neustadt zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann hatte zuvor die Polizei Neustadt gerufen, weil er von mehreren Personen beleidigt wurde. Grund für die verbalen Übergriffe dürften Vermutungen gewesen sein, dass es sich bei dem Mann um einen Sexualstraftäter handele.

Während der Anzeigenaufnahme ging ein 28-Jähriger mit einem Messer bewaffnet auf den Anrufer zu. Erst nach Androhung des Schusswaffengebrauchs konnten die Polizeikräfte den Mann dazu bewegen das Messer wegzulegen.

Wir weisen in diesem Zusammenhang daraufhin, dass wir jedwede Form der Selbstjustiz niemals dulden! Durch einen Angriff machen Sie sich strafbar. Auch durch Beleidigungen oder das Verbreiten von Bildern können Sie sich strafbar machen.

Wir nehmen Ihre Ängste und Sorgen sehr ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, haben wir die polizeiliche Präsenz in Neustadt nochmals erhöht. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei der Polizei Neustadt 06321 854-0 oder über den Notruf 110. Wir kümmern uns und sind immer für Sie da.