Kusel – Die Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin am Westpfalz-Klinikum in Kusel hat einen neuen Chefarzt: Dr. med. Marco Werth, bislang am Marienhausklinikum in St. Wendel/Ottweiler tätig, folgt Dr. med. Ulrich Korell nach, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Eine Patientenversorgung auf hohem Niveau sowie eine strukturierte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden – das sind Ziele, die sich Dr. Werth gesetzt hat. Darüber hinaus legt der neue Chefarzt viel Wert auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf Zertifizierungsprozesse. „Als Anästhesist habe ich viele Schnittstellen mit den mitbehandelnden Kollegen“, sagt er.

Um seine Klinik kontinuierlich weiterzuentwickeln strebt Dr. Werth den Ausbau des ambulanten OP-Zentrums am Standort Kusel sowie die Mitbehandlung von Intensivpatienten an.

„Weiterhin halte ich perspektiv die Schaffung einer telemedizinischen Infra­struk­tur für sinnvoll, zum Beispiel in der Behandlung von Notfallpatienten durch den Rettungsdienst“,

sagt er.