Katzweiler – Der Landesbetrieb Mobilität informiert darüber, dass ab dem 07. August ab 8.00 Uhr bis voraussichtlich 2.September die Bundesstraße 270 in der Ortsdurchfahrt Katzweiler im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme vollgesperrt wird.

Die Sanierungsmaßnahme mit einer Gesamtlänge von ca. 1.250 m wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt.

Im Zuge der Bauarbeiten wird die bestehende Asphaltbefestigung der Fahrbahn um 12 cm abgefräst und mit einer neuen Asphaltbinder- und -deckschicht versehen. Abschließend wird eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Im Rahmen der Baumaßnahme werden ebenfalls alle Einbauteile wie Schachtdeckel, Schieberkappen etc. erneuert und auf Fahrbahnhöhe gesetzt.

Der Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet über die B270 in Richtung Otterbach, dann über die B270 Richtung Siegelbach, dann über die L367 nach Weilerbach, anschließend über die L356 in Fahrtrichtung Hirschhorn und danach über die B270 wieder nach Katzweiler und umgekehrt.

Die Baumaßnahme wird von der Fa. Juchem ausgeführt. Die Verkehrssicherung übernimmt die Fa. AVS.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 550.000 Euro wovon der Straßenbaulastträger den überwiegenden Teil von rund 450.000 Euro zahlt. Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg sind mit ca. 100.000 Euro beteiligt.

Der LBM Kaiserslautern bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren verkehrlichen Beeinträchtigungen.