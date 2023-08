Kaiserslautern – Das Recruiting-Team des Westpfalz-Klinikums lädt am Mittwoch, 9. August, zum Jobcafé in das neue Besuchercafé Lanzers am Standort Kaiserslautern ein.

Alle interessierten examinierten Pflegefachpersonen, Krankenpflegehelfer, MFAs, OTAs und ATAs können dort zwischen 10:00 und 15:00 Uhr mit den beiden Recruiterinnen, Sarah Huf und Jessica Ulrich, bei einem Getränk ihrer Wahl ins Gespräch kommen.

„Wir freuen uns über alle, die unser Angebot annehmen und die Gelegenheit zu einem ersten Kennenlernen nutzen“,

sagt Sarah Huf.

„Im persönlichen Gespräch können wir sicher viele offenen Fragen klären und individuelle Karriere-Möglichkeiten in unserem Unternehmen aufzeigen“, ergänzt Jessica Ulrich. „Es wäre toll, wenn wir darüber neue Mitarbeitende gewinnen könnten.“

Ob in der Anästhesie, auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder in anderen Bereichen – das Westpfalz-Klinikum bietet an seinen vier Standorten in Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen zahlreiche Job-Möglichkeiten in der Pflege. Für Fachkräfte, die gerne flexibel sein und selbst bestimmen möchten, wann sie arbeiten, gibt es die Chance, ins Flexteam einzusteigen.