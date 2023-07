Vier Festnahmen nach Diebstählen im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstag eine

20-jährige Frau mit ihrer 23-jährigen Komplizin festgenommen, die gegen 14 Uhr

einem 46-jährigen Touristen aus Saudi-Arabien im Frankfurter Hauptbahnhof das

Portemonnaie gestohlen hatten. Die Beamten hatten das diebische Duo beobachtet

wie sie beim Einstieg in den ICE 627 ihr Opfer in ein Gespräch verwickelten, was

eine der Beiden nutzte, um das Portemonnaie aus der Hosentasche ihres Opfers zu

ziehen. Als die zwei jungen Frauen den Bahnsteig verlassen wollten, klickten die

Handschellen und Beide wurden festgenommen. Der Reisende, der den Diebstahl noch

nicht bemerkt hatte, war doch sichtlich erstaunt als die Beamten ihm sein

Portemonnaie, in dem sich neben etwa 600 Euro Bargeld mehrere Kreditkarten

befanden, wieder aushändigten.

Zur Festnahme des zweiten diebischen Duo`s kam es am Sonntagabend, als Beamte

der Bundespolizei eine 32-jährige Frau mit ihrem 31-jährigen Komplizen im

Frankfurter Hauptbahnhof festnahmen. Die hatten kurz zuvor am abfahrbereiten ICE

1537 einem 69 Reisenden die Reisetasche gestohlen. Gegen alle vier Personen

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Festnahme nach sexueller Belästigung

Frankfurt am Main – Nachdem sich am Samstagmorgen eine 31-jährige Reisende

bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof meldete und angab gegen 7 Uhr

in der Toilettenanlage im Hauptbahnhof sexuelle belästigt worden zu sein, konnte

eine Streife der Bundespolizei den Täter nur wenig später festnehmen. Wie die

Frau angab, hätte sie der Mann bedrängt, ans Gesäß gefasst und sie überaus

obszön aufgefordert mit ihm zu schlafen. Erst als die Frau sehr deutlich klar

machte, dass er sie in Ruhe lassen soll, entfernte sich der Mann.

Aufgrund der vorliegenden Beschreibung konnte der 31-Jährige aus dem Kreis

Darmstadt-Dieburg noch im Hauptbahnhof festgenommen werden. Nach Feststellung

seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen sexueller

Belästigung wurde er wieder entlassen.

Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle

Frankfurt am Main – Am vergangenen Wochenende habe Beamte der

Bundespolizei insgesamt vier Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof

vollstreckt. Der erste Haftbefehl richte sich gegen einen 43-jährigen

wohnsitzlosen Mann, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen

Diebstahls suchte. Bei ihm stand noch eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten im

Raum, die er nach seiner Verhaftung in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim

antreten durfte. Ihm folgten die Verhaftungen eines 25-Jährigen den die

Staatsanwaltschaft Fulda wegen Betruges suchte sowie die eines 24-jährigen

ebenfalls wohnsitzlosen Mannes gegen den die Staatsanwaltschaft Erfurt einen

Haftbefehl erwirkt hatte. Den Abschluss bildete ein 31-jähriger Mann den die

Staatsanwaltschaft Würzburg wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

suchte.

Für den 24-Jährigen sowie den 31-Jährigen ging es letztlich ebenfalls in die

Justizvollzugsanstalt Preungesheim. Lediglich der 25-Jährige konnte gegen

Zahlung von 225 Euro seine noch ausstehenden 15 Hafttage abwenden.

Frankfurt – Dornbusch: Unfall mit Tram – Zwei Personen verletzt

Frankfurt – (dr) Gestern Abend (30. Juli 2023) kam es auf der

Eschersheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin

seitlich mit einer Straßenbahn zusammenprallte, sodass sie stürzte und sich

schwer verletzte. Ebenso zog sich eine Bahnreisende, die aufgrund der

abbremsenden Tram zu Fall kam, schwere Verletzungen zu.

Eine 60-jährige Frau beabsichtigte gegen 22.25 Uhr an der Haltestelle „Am

Dornbusch“ die Gleise an dem dortigen Fußgängerübergang zu überqueren. Nach

derzeitigen Erkenntnissen soll sie dabei die rote Ampel missachtet haben.

Offenbar übersah sie auch die vom Süden herannahende U-Bahn, touchierte diese

seitlich und stürzte neben die Gleise. Aufgrund einer durchgeführten Notbremsung

fiel zudem in der Tram eine 68-jährige Frau zu Boden.

Beide Frauen trugen schwere Verletzungen davon und kamen zur medizinischen

Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Eschersheimer Landstraße war während

der Maßnahmen an der Unfallstelle stadtauswärts vorübergehend gesperrt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Täter gleich mehrfach auffällig – Festnahme

Frankfurt – (di) Gestern Abend (30. Juli 2023) nahmen aufmerksame

Polizisten einen 23-Jährigen im Bahnhofsgebiet fest, nachdem er einen

26-Jährigen um sein Münzgeld brachte. Doch nicht nur das, auf das Konto des

23-Jährigen gingen noch weitere Taten, die bei der Sachverhaltsaufnahme ans

Licht kamen.

Zunächst fiel den Polizisten gegen 23:20 Uhr der flüchtende 23-Jährige in der

Moselstraße auf. Dicht gefolgt von dem 26-jährigen Geschädigten. Beide Personen

wurden angehalten und es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige kurz zuvor

seinem Verfolger einen Pappbecher mit 25 Euro Münzgeld gestohlen hatte. Dabei

verletzte der Täter den Geschädigten auch mit einem Multitool oberflächlich an

der Hand.

Noch während die Beamten sich um die Sachverhaltsklärung bemühten, erschien ein

30-Jähriger vor Ort, der gegenüber den Beamten angab, dass er von dem nun

festgenommenen 23-Jährigen zwischen 17:00 und 18:00 Uhr in der Niddastraße

ausgeraubt worden sei. Demnach habe der Täter diverse persönliche Gegenstände

gestohlen sowie unter Vorhalt eines Multitools noch 10 Euro aus dessen

Hosentasche geraubt.

Zu guter Letzt fanden die Beamten noch eine geringe Menge Crack bei dem

23-Jährigen, der sich zudem unerlaubt in Deutschland aufhält. Gegen ihn wurden

entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Tag endete für ihn in den

Haftzellen des Polizeipräsidiums und er soll am heutigen Tage dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Frankfurt – Fecheneim: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt – (th) Am Samstagmorgen (29. Juli 2023) traf ein 26-Jähriger

gegen 07.00 Uhr im Bereich des Fechenheimer Leinpfads auf zwei ihm unbekannte

Männer. Diese forderten von dem 26-Jährigen die Herausgabe seines

Zigarettentabaks. Als er dies verweigerte schlug einer der unbekannten Männer

ihm mit der Faust ins Gesicht. Im weiteren Verlauf entnahmen die beiden

Tatverdächtigen Steine aus dem Kiesbett der Straßenbahn und bedrohten den

26-Jährigen. Daraufhin ließ dieser den Tabak fallen und flüchtete.

Ein Zeuge filmte das Tatgeschehen mit seinem Handy und stellte die Aufnahmen der

Polizei zur Verfügung. Im Zuge der Fahndung konnten die beiden Beschuldigten

identifiziert und festgenommen werden.

Es handelte sich um zwei 40 und 34 Jahre alte Männer. Einer der beiden

Tatverdächtigen trug den entwendeten Tabak bei sich. Beide wurden mit dem Ziel

der richterlichen Vorführung in das Polizeigewahrsam verbracht.

Frankfurt – Westend: Fahrraddieb bei der Tat gestört

Frankfurt – (lo) „Im Trutz Frankfurt“ fiel einem bislang unbekannten Täter

gestern Abend (30. Juli 2023) ein schwarzes Fahrrad der Marke „Pegasus“ auf, das

in einem verschlossenen Gittertor stand. Kurzerhand entschloss er sich, das

Gittertor aufzubrechen und das Rad an sich zu nehmen. Der 54-jährige Besitzer

bemerkte den Langfinger auf seinem Grundstück und konnte ihn an der weiteren

Tatausführung hindern. Der Täter ließ von seiner Beute ab und flüchtete in

Richtung Grüneburgweg.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre, etwa 175 groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, trug ein

weißes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können,

werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der 069 / 755 – 10300 oder

mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.