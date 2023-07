Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt: Geldautomat in Nieder-Wöllstadt gesprengt – Polizei bittet um Mithilfe

Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt:

Heute Morgen (31.07.2023) in den frühen Morgenstunden lösten Geldautomatensprenger den Alarm der Volksbankfiliale in der Straße „Am Lachgraben“ aus. Gegen 04:30 Uhr brachten die Täter ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Detonation. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld erbeuteten. Nach ersten Erkenntnissen flohen die Automatensprenger mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Angaben zu den Sach- und Gebäudeschäden können momentan nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Täter gegen 04:30 Uhr an der Volksbankfiliale in der

Straße „Am Lachgraben“ beobachtet?

Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen?

Wem ist nach 04:30 Uhr ein schnell fahrendes Fahrzeug in

Richtung Ober- Wöllstadt fahrend aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0.

Echzell-Gettenau: in Tankstelle eingebrochen

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht zu Samstag (29.07.2023) einen Einbruch in die Aral-Tankstelle in der Hauptstraße. Offenbar drangen vier Unbekannte gegen 01:35 Uhr durch die Schiebetür des Eingangs in den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Sie stahlen einen Tresor, den sie in einen bereitgestellten dunklen Audi luden und rasten im Anschluss in dem Pkw davon. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige

Personen im Bereich der Tankstelle aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu dem dunklen Audi A6 geben, der nach 01:35

Uhr in Richtung der A45 flüchtete?

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim- Scheibe eingeschlagen

Am Hauptgebäude der Beruflichen Schulen am Gradierwerk schlugen Unbekannte in der vergangenen Woche eine Glasscheibe ein. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Hinweise zu den Vandalen, die zwischen 07:00 Uhr am 24.07.2023 und 12:30 Uhr am 27.07.2023 zuschlugen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim – Hyundai durchwühlt

Zwischen Donnerstagabend (27.07.2023), 23:00 Uhr und Freitagmorgen (28.07.2023), 08:30 Uhr durchwühlten Unbekannte einen grauen Hyundai. Der Santa Fe stand in diesem Zeitraum „An den Streuobstwiesen“ vor einem Einfamilienhaus. Gestohlen wurde offenbar nichts, wie die Unbekannten in den Pkw gelangten in derzeit noch nicht bekannt. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Vilbel- Regenrinne erneuert – Wucherpreis verlangt

Freitagmittag (28.07.2023) erneuerte eine Handwerkerkolonne die Regenrinne an einem Einfamilienhaus in der Friedensstraße. Für die Arbeiten wurde vorab ein Festpreis von 100 Euro vereinbart. Nachdem die Rinne ausgetauscht und die Arbeiten nur mangelhaft verrichtet waren, verlangten die Arbeiter nun 800 Euro Lohn. Letztlich zahlte der Hauseigentümer der betreffenden Firma das geforderte Geld nicht und rief stattdessen die Polizei. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Wucher auf. Die Polizei warnt vor solchen Vorfällen! Oft werden die angebotenen Leistungen nicht fachgerecht bzw. nicht in der erhofften Qualität ausgeführt. Nicht selten wird nach Fertigstellung der Arbeiten ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Um sich vor Schäden zu schützen rät die Polizei, auf scheinbar günstige Angebote nicht einzugehen. Besser ist es, auf ein schriftliches Angebot zu plädieren, in dem die Leistungen sowie der Anbieter genauestens beschrieben sind. Ebenso sollte man stets auf eine schriftliche Rechnung bestehen, aus der neben der konkreten Arbeitsleistung auch die Anschrift der ausführenden Firma hervorgeht. Nur so lassen sich eventuelle Gewährleistungsansprüche im Nachgang einfordern.

Büdingen-Büches: Mountainbike gestohlen

Ein rund 700 Euro teures Cube Mountainbike stahlen Diebe am Bahnhof in der Frankfurter Straße. Zwischen Donnerstag (27.07.2023), 14:30 Uhr und Freitag (28.07.2023), 13:30 Uhr, machten sich die Unbekannten an dem Schloss des Bikes zu schaffen und ließen das schwarz/blaue Mountainbike mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Friedberg- Handtasche geklaut

In einem Drogeriemarkt griffen sich Unbekannte am Freitagnachmittag (28.07.2023) die Handtasche einer 29-Jährigen und flüchteten unerkannt. Die Tasche lag in einem Kinderwagen. Offensichtlich nutzen die Diebe einen unbeobachteten Moment und griffen in den Wagen. Neben der Geldbörse befand sich auch ein Mobiltelefon in der Tasche. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise, zu den Unbekannten, die die Tasche gegen 13:45 Uhr stahlen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad-Vilbel: Einbrüche in Bäckerei und Jugendtreff

In der Alten Frankfurter Straße brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag (28.07.203) auf Samstag (29.07.2023) in die dortige Bäckerei ein. Sie brachen zwischen 19:00 Uhr und 03:55 Uhr die Eingangstür auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Nach bisherigem Stand, wurde nichts gestohlen. Über die Terrassentür des Jugendtreffs in der Danziger Straße stiegen Unbekannte in das Gebäude ein. Dort stahlen sie eine Spielkonsole und ein Tablet. Wem sind im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 08:45 Uhr am Samstag verdächtige Personen im Bereich des Jugendtreffs aufgefallen? Zeugenhinweise erbittet in beiden Fällen, die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Butzbach- Diebe haben es auf Schmuck abgesehen

Unbekannte verschafften sich am Samstag (29.07.2023) Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Schützenhaus“. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe der Terrassentür ein und drangen in das Haus ein. Sie durchwühlten die Räume und flüchteten mit Schmuck. Zum Schaden an der Tür, sowie zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 20 – 25 Jahre alten Mann, der eine dunkle lange Hose, dunkle lange Oberbekleidung und eine dunkle Mütze trug. Wer kann Hinweise zu den bislang Unbekannten geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu kontaktieren.

Bad Vilbel: Reifen zerstochen

Die Reifen zweier schwarzer 5-er BMW zerstachen Unbekannte zwischen 19:00 Uhr am Samstag (29.07.2023) und 18:30 Uhr am Sonntag (30.07.2023). Die Autos standen in diesem Zeitraum im Berkersheimer Weg in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Butzbach-Griedel: Benzin abgepumpt

Zwischen Freitag (28.07.2023), 14:30 Uhr und Sonntag (30.07.2023), 21:15 Uhr pumpten Unbekannte Kraftstoff aus einem VW. Sie bohrten den Tank des schwarzen Up! auf und zapften mehrere Liter Benzin ab. Im Anschluss flüchteten die Diebe. Der Schaden beläuft sich auf 550 Euro. Wem sind Personen aufgefallen, die sich auf dem Park & Ride Parkplatz neben der Autobahnauffahrt A5 in Richtung Frankfurt an dem VW zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.