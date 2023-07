Reifen geplatzt; 6000 EUR Sachschaden

Um 16:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 35-jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Klein-Lkw die L 3300 von Weißenborn in Richtung Eschwege. Am Abzweig nach Völkershausen platzte der linke Vorderreifen, wodurch das Fahrzeug – trotz Vollbremsung – in die Leitplanke der Gegenfahrbahn rutschte. Beim Zurückschleudern wurde noch der entgegenkommende und ausweichende Pkw eines 45-Jährigen aus Weißenborn touchiert. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Wildunfall

Um 17:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 45-Jähriger aus Nentershausen mit ihrem Pkw die L 3459 zwischen Bischhausen und Kirchhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rehbock, der anschließend weiter lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Pkw-Brand

In der Treffurter Straße in Wanfried, auf dem Parkplatz unterhalb des dortigen Schützenheimes, wurde vergangene Nacht der Brand eines Pkw gemeldet. Um 04:45 Uhr wurde die Leitstelle entsprechend alarmiert. Das brennende Auto wurde durch einen vorbeifahrenden Busfahrer entdeckt, der auch den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfte. Die Polizeistreife stellte in den ersten Ermittlungen fest, dass das Fahrzeug, ein Nissan Almera, augenscheinlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Auto war insbesondere im Heckbereich durch den Brand beschädigt. Bei dem Auto handelt es sich offensichtlich um ein „Schrottfahrzeug“, ohne amtliche Kennzeichen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Die Polizei in Eschwege bittet um Hinweise unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Laternenmast gefahren

Am gestrigen Morgen erschien ein 37-Jähriger aus Rumänien bei der Polizei in Hessisch Lichtenau, um einen Verkehrsunfall nachträglich anzuzeigen. Nach seinen Angaben befuhr er in der Nacht, um 01:30 Uhr, die Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau in Richtung Biegenstraße. Beim Abbiegen kam er mit einem Sprinter von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Laternenmast. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Da er bei der Anzeige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Alkoholtest (ca. ein Promille) und daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Anzeige wegen Unfallflucht wurde zudem erstattet.

Unfallflucht

Am 30.07.23, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, ereignete sich in der Magdeburger Straße in Hessisch Lichtenau eine Unfallflucht. In dem Zeitraum wurde ein schwarzer Audi A 3, der am Fahrbahnrand geparkt war, im Frontbereich der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug befuhr die Magdeburger Straße von der Stettiner Straße kommend in Richtung Creuzburger Straße. Sachschaden am Audi: ca. 3000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 30.07.23, gegen 03:30 Uhr, wurde ein 40-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw in der Ortslage von Hessisch Lichtenau durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss das Auto fuhr, was ein durchgeführter Test mit ca. 1,2 Promille bestätigte. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet.