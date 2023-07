Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen-Landau – Sachbeschädigung, Unbekannter wirft Blumentopf auf Auto

Am Sonntag beschädigte ein Unbekannter ein Auto in der Mauerstraße in Bad Arolsen-Landau, indem er einen Blumentopf gegen die Windschutzscheibe warf. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18.00 Uhr hörte die Autobesitzerin einen lauten Knall. Als sie anschließend aus ihrer Wohnung nach draußen ging, sah sie zunächst einen kaputten Tonblumentopf. Danach stellte sie fest, dass dieser Blumentopf offensichtlich gegen die Windschutzscheibe ihres am Straßenrand parkenden Mercedes geworfen worden war. Dadurch wurde die Scheibe zerkratzt und auch die Motorhaube beschädigt. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.