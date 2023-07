21-Jähriger durch Crash leicht verletzt

Fulda. Ein 21-jähriger Fiat-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Freitag (28.07.) leicht verletzt. Eine 52-jährige Opel-Fahrerin befuhr derzeitigen Erkenntnissen nach gegen 21 Uhr in Fulda die Johannesberger Straße in nördliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 2 kam der Opel aus unklarer Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 21-jährigen Fiat-Fahrer. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Opel Astra beschädigt

Heringen. In der Zeit vom Dienstag (25.07.), gegen 17 Uhr, bis zum Mittwoch (26.07.), gegen 10 Uhr, parkte ein 52-jähriger Fahrer aus Stuttgart sein Fahrzeug, einen roten Opel Astra Sports Tourer, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Lindigstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw auf der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Unbekannte zwischen Montag (24.07.) und Donnerstagvormittag (27.07.) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Pacelliallee. Dort brachen sie gewaltsam mehrere Kellerabteile auf und entwendeten unter anderem einen Aluminiumkoffer inklusive E-Bike Akku, ein Ladegerät, einen Laptop, mehrere Werkzeuge, Akkuschrauber und Winkelschleifer der Marke Bosch, drei Koffer sowie Tiefkühllebensmittel und Getränke im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Ebersburg. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag (28.07.) aus einem schwarzen Audi A 4, der in der Kilianstraße in Ried in einem Hof abgestellt war, ein Handy sowie eine geringe Menge Tabak im Gesamtwert von rund 100 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Eichenzell. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstagabend (27.07.) und Freitagmorgen (28.07.) in der Dalbergstraße einen roten Peugeot Speedfight 2. Das Zweirad hat einen Wert von rund 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Blumengeschäft

Dipperz. Indem sie die Seitentür eines Blumengeschäfts in der Fuldaer Straße gewaltsam aufbrachen, gelangen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (29.07.) ins Innere. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Nüsttal. Von einem schwarzen Opel Astra, der in der Schulstraße in Hofaschenbach geparkt war, wurden in der Nacht zu Sonntag (30.07.) die beiden Reifen der Beifahrerseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Fulda. Von einem schwarzen Mercedes GLC 300 entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichen „HU-LV 9669“. Das Fahrzeug war zwischen Donnerstag (27.07.), 10 Uhr, und Sonntag (30.07.), 11 Uhr, auf einem Parkplatz in der Magdeburger Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Burghaun. Eine bislang unbekannte Person entwendete am Sonntag (30.07.), gegen 2.50 Uhr, ein dunkelrotes Fahrrad mit Tiefeinstieg, Gepäckträger und einem am Lenkrad angebrachten Körbchen. Das Zweirad stand vor einem Einfamilienhaus in der Auestraße in Rothenkirchen. Der oder die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: kräftige Statur, bekleidet mit einer Regenjacke mit Kapuze sowie einer Schildkappe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferdiebstahl

Flieden. Indem sie ein Fenster einer Lagerhalle zerstörten, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag (29.07.), 6 Uhr, und Sonntag (30.07.), 22 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Gelände in der Wendelinusstraße in Döngesmühle. Dort entwendeten sie auf bislang nicht bekannte Weise rund 150 Meter Kupferkabel im Wert von rund 4.500 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei zieht positive Bilanz zum Burg-Herzberg-Festival

Breitenbach am Herzberg

Anlässlich des Herzberg-Festivals 2023 in der Gemarkung „Hof Huhnstadt“ in der Zeit von Donnerstag (27.07.) bis zum Sonntag (30.07.) zieht die Polizei positive Bilanz. Aus polizeilicher Sicht kam es an allen vier Tagen zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Insgesamt gab es fünf Anzeigen wegen Diebstahlsdelikten sowie einer Sachbeschädigung. Zudem mussten die Beamtinnen und Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Falschparkens an der B 62 im niedrigen zweistelligen Bereich einleiten.

Im Zuge der Veranstaltung führten die Einsatzkräfte – wie bereits in den vergangenen Jahren – An- und Abfahrtskontrollen durch. Dabei hatten die Polizistinnen und Polizisten insbesondere die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden im Blick, was der allgemeinen Verkehrssicherheit dient.

Parallel hierzu fanden die sogenannten „DiS“-Kontrolltage statt. Eine Bilanz wurde bereits veröffentlicht und ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5569170

Scheibe eingeschlagen

Schlitz. Eine Scheibe eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße in Hutzdorf warfen Unbekannte am Samstagabend (29.07.), gegen 18 Uhr, ein. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrüger erbeuten vierstelligen Geldbetrag – Ihre Polizei warnt

Vogelsbergkreis. Mitunter geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus – mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

„Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

In diesem Zusammenhang bedienen sich die Schwindler mittlerweile auch immer öfter des Messenger Dienstes WhatsApp: Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Die Forderungen belaufen sich nach derzeitigen Erkenntnissen zumeist auf einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Am Freitag (28.07.) kontaktierten Schwindler eine 68-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis mit dieser Masche. Die Dame glaubte den Angaben der Betrüger zunächst und überwies einen vierstelligen Gelbetrag an ein ihr unbekanntes Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen.

Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten" Telefonnummern zu kontaktieren.

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Zweiräder im Wert von mehr als 21.000 Euro gestohlen

Herbstein. In der Nacht zu Samstag (29.07.) stahlen Unbekannte zwei Motorcrossmaschinen sowie zwei E-Bikes der Marken Haibike und Cube aus einem Carport in der Straße „Am Trieb“ in Lanzenhain. Die vier Zweiräder haben einen Gesamtwert von etwa 21.150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kellerräume

Lauterbach. Die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Sudetenweg wurden zwischen Donnerstag (27.07.) und Samstag (29.07.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen brachen die Unbekannten die Vorhängeschlösser der Räume auf und entwendeten Getränke, eine Angel der Marke Mitchel und vier Gaskartuschen im Gesamtwert von etwa 150 Euro. Zudem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Straßenschild entwendet

Lauterbach. Ein Verkehrszeichen, das auf einem Parkplatz in der Obergasse aufgestellt worden war, stahlen Unbekannte am Sonntagabend (30.07.). Ein Zeuge beobachtete gegen 20.20 Uhr zwei Jugendliche im Alter von etwa 13 bis 14 Jahren, die mit dem Schild wegrannten. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß

braune Haare mit leichten Locken

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

trug eine braune Sweatshirt-Jacke

hatte das Schild bei der Flucht in der Hand

Täter 2:

etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß

braune Haare

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

trug ein dunkelblaues Oberteil

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Neuenstein. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (28.07.) in ein gewerbliches Objekt in der Raiffeisenstraße in Obergeis ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Büroräume

Bad Hersfeld. Mehrfach hebelten bislang Unbekannte an einem Fenster eines Bürogebäudes in der Wehneberger Straße. Rahmen und Verglasung hielten den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich etwa 1.000 Euro Sachschaden entstanden. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-GA 18 eines grauen Dacia Dokker stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (28.07.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat gesprengt

Bad Hersfeld. Am frühen Samstagmorgen (29.07.), gegen 2.46 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Bereich der Kreuzung der Fritz-Rechberg-Straße und der Straße „Am Roten Graben“. Eine Zeugin war auf das Knallgeräusch aufmerksam geworden und hatte anschließend ein Fahrzeug wegfahren gehört. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Ein weißes Damenrad des Herstellers Diamond im Wert von rund 30 Euro stahlen Unbekannte am Samstag (29.07.). Zwischen 9.30 Uhr und 22 Uhr war das Zweirad mit einem Schloss an einem Straßenschild in der Landecker Straße angeschlossen gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe von Pkw eingeschlagen

Obersuhl. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag (30.07.) in der Straße „Am Güterbahnhof“ eine Scheibe eines weißen Renault Twingo ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Breitenbach a. Herzberg. Mindestens vier Unbekannte versuchten sich am frühen Montagmorgen (31.07.), gegen 0.35 Uhr, unbefugten Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Zur Pfaffengrube“ zu verschaffen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde eine Bewohnerin auf einen Täter aufmerksam, als dieser über einen Zaun des Grundstücks in Richtung des Hauseingangs kletterte. Als die Einbrecher die Frau bemerkten, flüchteten sie umgehend in unbekannte Richtung. Die Täter können als etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und mit dunkler Bekleidung beschrieben werden. Eine Person soll eine dunkle Sturmhaube getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de