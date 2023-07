Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Baumarkteinbrecher stehlen Zigaretten, Oberursel, Bommersheim, An den drei Hasen, 30.07.2023, gg. 11.45 Uhr

(pa)In Oberursel wurde am Sonntag in einen Baumarkt eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach öffneten die Täter gegen 11.45 Uhr gewaltsam die Zugangstüren des in der Straße „An den drei Hasen“ befindlichen Baumarktes. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf Zigaretten. Die Einbrecher brachen die gesicherte Zigarettenauslage auf und entwendeten diverse Zigarettenpackungen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die gegen Mittag im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Wohnungseinbruch – Täter beobachtet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Feldstraße, 30.07.2023, gg. 08.00 Uhr

(pa)Am Sonntagmorgen kam es in Bad Homburg Gonzenheim zu einem Wohnungseinbruch. Gegen 08.00 Uhr brachen Unbekannte in der Feldstraße die Tür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Die Wohnung wurde anschließend betreten und durchwühlt. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Tätern um zwei Männer gehandelt haben, die im Anschluss aus dem Haus flüchteten und in einem schwarzen VW mit Heidelberger Kennzeichen davonfuhren. Einer der Täter soll etwa 170cm bis 175cm groß gewesen sein. Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover sowie helle Cargoshorts getragen und ein Tattoo am linken Unterarm gehabt. Sein Komplize sei etwa 30 Jahre alt und circa 180cm groß gewesen. Er soll Shorts und eine Kappe schwarze Kappe getragen haben. Das Fluchtfahrzeug sei von einer etwa 30-jährigen Frau mit dunklem Zopf gefahren worden. Nach derzeitigem Stand wurde aus der betroffenen Wohnung augenscheinlich nichts entwendet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Mülltonne abgebrannt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Kirdorfer Straße, 30.07.2023, gg. 04.45 Uhr

(pa)Am frühen Sonntagmorgen hat in der Kirdorfer Straße in Bad Homburg Kirdorf eine Papiermülltonne gebrannt. Ein Autofahrer meldete gegen 04.45 Uhr, dass eine auf dem Gehweg stehende Mülltonne brenne. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell erfolgreich bekämpfen. Durch das Feuer wurde die Kunststofftonne nahezu gänzlich zerstört. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Sowohl Fahrlässigkeit als auch ein vorsätzliches Entzünden können nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Mit Pkw auf Bahngleise gefahren,

Oberursel, Hohemarkstraße, 30.07.2023, gg. 00.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag geriet in Oberursel ein Autofahrer auf die Gleise der U-Bahn, was neben einem Schaden an dem Pkw auch eine temporäre Sperrung der Strecke zur Folge hatte. Gegen Mitternacht befuhr ein 89-jähriger Mann aus Bonn mit seinem Audi die Lahnstraße. Als der Senior nach links in die Hohemarkstraße abbiegen wollte, fuhr er stattdessen am dahinterliegenden Bahnübergang auf das angrenzende Gleisbett. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt noch circa 200 Meter auf den Gleisen fort. Letztendlich entstanden dabei an dem Audi diverse Schäden im Bereich der Räder und des Unterbodens, was zur Folge hatte, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Gleise blieben glücklicherweise unbeschädigt, sodass die Bahnstrecke im Anschluss wieder freigegeben werden konnte. Die Höhe des Sachschadens am Audi des Bonners wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt.