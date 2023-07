Main-Taunus: Die Polizei-News

Scheinwerfer von Porsche entwendet,

Hattersheim am Main, Schokoladenring, 31.07.2023, gg. 02.10 Uhr

(pa)In Hattersheim entwendete ein Unbekannter in der Nacht auf Montag Fahrzeugteile eines Porsches. Der weiße Cayenne war auf einem privaten Stellplatz im Schokoladenring geparkt, als gegen 02.10 Uhr jemand beide Frontscheinwerfer des Wagens stahl. Durch den unsachgemäßen Ausbau der rund 2.000 Euro teuren Scheinwerfer hinterließ der Dieb an dem Porsche zusätzlich einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenangaben zufolge soll der Täter etwa 170cm bis 180cm groß und von durchschnittlicher Statur gewesen sein. Er habe dunkle Kleidung mit Kapuze getragen und sei mit einem silbernen Fahrrad mit Gepäcktaschen in Richtung des Platzes der Deutschen Einheit davongefahren. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Schmierereien an Mehrfamilienhaus,

Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Gartenstraße 28.07.2023, 21.00 Uhr bis 30.07.2023, 21.30 Uhr

(pa)In Liederbach Niederhofheim wurden am Wochenende Schmierereien an einem Mehrfamilienhaus gemeldet, aufgrund derer nun die Kriminalpolizei ermittelt. Am Sonntagabend wurde der Polizei gemeldet, dass im Laufe des Wochenendes jemand in der Gartenstraße den Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses – augenscheinlich mittels eines Filzschreibers – beschmiert hatte. Neben mehreren verfassungswidrigen Symbolen war auch ein rassistischer Schriftzug zu lesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Pedelec gestohlen,

Hofheim am Taunus, Ubierstraße, 26.07.2023, 18.00 Uhr bis 28.07.2023, 15.00 Uhr

(pa)In der vergangenen Woche wurde einem Radfahrer in Hofheim sein Elektrofahrrad entwendet. Das graue Pedelec der Marke „Canyon“ – Modell „Roadlite“ – war ab Mittwochabend in der Ubierstraße im Garten eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mittels eines Kettenschlosses gesichert. Am Freitagnachmittag musste der Besitzer feststellen, dass das rund 2.800 Euro teure Rad gestohlen worden war. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim zu melden.

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Hofheim am Taunus, Germanenstraße, 29.07.2023, gg. 07.50 Uhr

(pa)Am Samstagmorgen ereignete sich in Hofheim ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 07.50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Hofheimer mit seinem Mountainbike die Germanenstraße in Richtung Gotenstraße. An der Kreuzung Keltenstraße übersah der Radler einen von rechts kommenden Honda und nahm ihm die Vorfahrt. Der Fahrer des Pkw – ein 73-Jähriger, ebenfalls aus Hofheim – konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision zog sich der Radfahrer mehrere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Mehrere Durchsuchungen nach Einbrüchen & Raubdelikten

Hofheim

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und der Polizei: Mehrere Durchsuchungen nach Einbrüchen & Raubdelikten, Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis & Frankfurt, 31.07.2023

(da)Am Montagmorgen durchsuchte die Polizei mehrere Objekte im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis und Frankfurt am Main.

Gegen 06:00 Uhr morgens betraten Einsatzkräfte der Polizei Wohnungen in Bad Soden, Eschborn (Main-Taunus-Kreis) sowie Steinbach (Hochtaunuskreis) und Frankfurt am Main. Ziel war die Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Seit Beginn des Jahres 2023 verzeichnete der Main-Taunus-Kreis einen Anstieg verschiedener Raub- sowie Einbruchsdelikte im Bereich Bad Soden, Schwalbach und Eschborn. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben zeitnah einen Zusammenhang der genannten Taten und so wurde eigens eine Arbeitsgruppe unter Leitung der Regionalen Kriminalinspektion Main-Taunus initiiert, die sich der Aufklärung der Taten annahm. Alsbald kristallisierte sich hier eine 10-köpfige Gruppierung männlicher Jugendlicher sowie Heranwachsender heraus, die für die Taten in Frage kam. Diese Gruppierung im Alter von 14 bis 19 Jahren steht nun im Verdacht in unterschiedlichen Konstellationen Einbrüche auf Supermärkte, Restaurants sowie gewerbliche Betriebe, aber auch Raubdelikte und Entreißediebstähle zum Nachteil vornehmlich älterer Bürgerinnen und Bürger verübt zu haben. Mit Erhärtung des Tatverdachts erwirkte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zwischenzeitlich richterliche Anordnungen, die die Wohnungsdurchsuchung der Hauptakteure zur Folge hatten. Diese Beschlüsse wurden nun am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr zeitgleich an insgesamt zehn Objekten vollstreckt. An der großangelegten Durchsuchungsaktion wurde die Polizeidirektion Main-Taunus auch von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Hierbei wurden weitere Beweismittel gesucht und entsprechende Gegenstände sichergestellt.

Mit den Durchsuchungen sind die Ermittlungen der Arbeitsgruppe nicht beendet. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben die verbliebenen Mitglieder der Gruppierung im Blick und werden bei möglichen weiteren Straftaten konsequent gegen diese vorgehen.