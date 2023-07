Mainz – Weisenau; Mann zeigt rechtsradikale Tätowierungen

Mainz – Weisenau (ots) – Am Samstagabend gegen 20 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass

bei einer Open Air Veranstaltung in der Wormser Straße in Weisenau ein Gast

rechtsradikale Tattoos auf seiner Wade tragen würde und dies auch für alle

anderen Gäste sichtbar sei.

Durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 kann der 38-jährige

Pfälzer angetroffen und kontrolliert werden. Er erhält nun eine Anzeige wegen

des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Da es ihm zudem nicht möglich war, dass Hakenkreuz und die SS Runen auf seiner

Wade zu verdecken, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam.

Kurioser Diebstahl am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots) – Am Samstag, dem 30. Juli 2023 wurde das Bundespolizeirevier Mainz

über eine Diebstahlshandlung in einer Drogerie am Hauptbahnhof in Mainz

informiert. Eine Streife wurde zur Aufklärung des Sachverhalts entsendet. Der

dort tätige Ladendetektiv stellte eine 14-jährige Deutsche fest, die ein

Kosmetikprodukt aus den Regalen nahm und die Drogerie verließ, ohne die Ware zu

bezahlen. Das kuriose an dem Sachverhalt war, dass die 66-jährige Großmutter die

in Begleitung der 14-jährigen war, versuchte die Tat zu vertuschen, in dem sie

sich gezielt vor die Überwachungskamera stellte und so versuchte die Handlung

der Enkelin zu verdecken.

Gegen die beiden Diebinnen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl sowie

Beihilfe zum Diebstahl eingeleitet. Des Weiteren wurde der 14-jährigen seitens

der Drogerie Hausverbot erteilt.

Mainz – Innenstadt; Randalierer in Fitnessstudio

Mainz – Innenstadt (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr kam es zu einem

Polizeieinsatz wegen einer randalierenden Person in einem Fitnessstudio in der

Großen Bleiche.

Dort meldeten Zeugen einen jungen Mann, der mit Hantelscheiben um sich werfen

würde und dadurch auch schon einen Spiegel beschädigt hätte. Zudem würde er die

anderen Kunden zu Kämpfen herausfordern.

Vor Ort kann der aggressive 28-jährige Mainzer oberkörperfrei angetroffen

werden. Er forderte auch die Einsatzkräfte zu Kämpfen heraus und lies sich auf

keinen geordneten Dialog ein. Nach der Androhung des polizeilichen Tasers konnte

er letztlich durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden.

Er wurde daraufhin, mit angelegten Handschellen, auf die Polizeiinspektion Mainz

1 gebracht. Auf richterlichen Beschluss musste der Mann den Abend in einer Zelle

verbringen, bis er sich beruhigt hatte. Er hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu

rechnen. Was der Grund für das Verhalten des Mannes war, ist nun Gegenstand der

Ermittlungen.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage waren mehrere Streifenwägen vor Ort. Der

Einsatz wurde zudem von mehreren Passanten und Gästen gefilmt und auch in

sozialen Medien geteilt.

Drogen in LKW-Kabine

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Bei Abfahrtskontrollen zum Ende des

Sonntagsfahrverbots am Autohof Waldlaubersheim an der A 61 stellten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 30.7.2023 gegen 22:20 Uhr bei einem

33-jährigen LKW-Fahrer starken Cannabisgeruch fest, der aus der Fahrerkabine

kam. Der Trucker räumte ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben und auch

noch Drogen dabei zu haben. Da ein Vortest positiv ausfiel, wurde dem

33-Jährigen die Abfahrt untersagt. Die Drogen wurden sichergestellt und der Mann

muss mit einer Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

rechnen.

Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle in Mainz

Mainz (ots) – Am 29. Juli 2023 wurden durch das Bundespolizeirevier Mainz gleich

zwei Haftbefehle am Mainzer Hauptbahnhof (HBF) vollstreckt.

So wurde am Samstagmorgen gegen 3:30 Uhr ein 35-jähriger Deutscher, laut

schreiend, am HBF Mainz auffällig. Bei der Überprüfung der Personalien wurde

festgestellt, dass gegen den Polizeipflichtigen ein Haftbefehl der

Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort

bestand. Hiernach hätte der junge Mann eine Geldstrafe in Höhe von 1600,00 EUR

entrichten müssen. Da er den besagten Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er

zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 16 Tagen in die JVA Rohrbach

verbracht. Weiterhin wurden bei ihm noch 1,2 Gramm Kokain sowie 1,1 Gramm

Marihuana festgestellt, weshalb zusätzliche Ermittlungsverfahren eingeleitet

wurden.

Außerdem wurde gegen 23:00 Uhr ein 23-jähriger Rumäne einer polizeilichen

Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann ein

europäischer Haftbefehl bestand, da der Polizeipflichtige im Jahr 2018 mit einer

gefälschten Fahrerlaubnis im Straßenverkehr in Rumänien unterwegs war. Durch den

diensthabenden Richter des AG Alzey wurde entschieden, dass der

Polizeipflichtige bis zur Entscheidung des OLG Koblenz über eine mögliche

Auslieferung nach Rumänien, zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4

Monaten, in die JVA Rohrbach zu verbringen ist.

Mainz – Erneute Taxikontrollen – unerlaubtes Bereithalten festgestellt

Mainz (ots) – Am Freitagabend wurde durch die Verkehrsdirektion Mainz wiederholt

eine schwerpunktmäßige Kontrolle des Taxiverkehrs durchgeführt, insbesondere

wurde das ordnungsgemäße Bereithalten der Taxis überprüft.

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrfach Taxis und Mietwagen kontrolliert

wurden, kristallisierte sich in den Gesprächen mit den FahrerInnen ein Problem

heraus: Besonders in Grenzgebieten zu Hessen, wie in Mainz, käme es häufig dazu,

dass sich gebietsfremde Taxis an den Taxistände bereithalten würden. Dies ist

allerdings nur für Taxis mit entsprechender Genehmigung erlaubt.

Freitagabend wurde bei 3 von 8 kontrollierten Taxis festgestellt, dass diese

sich unerlaubterweise an den Mainzer Taxenständen bereithielten und Fahraufträge

annehmen wollten.

Zudem fehlte bei einem Taxifahrer der sogenannte Personenbeförderungsschein. Der

Fahrer war nicht berechtigt ein Taxi zu führen. Hier wurde zwecks Verhinderung

der weiteren Personenbeförderung das Taxischild abmontiert.

Alle vier Fahrer müssen nun mit Ordnungwidrigkeitenanzeigen rechnen.