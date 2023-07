Karlsruhe – Zwei junge Männer auf dem Festplatz ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei 25 und 26 Jahre alte Männer wurden am Freitag auf dem

Karlsruher Festplatz offenbar Opfer eines Raubes. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hielten sich die beiden

jungen Männer am Freitagabend an einer Parkbank nahe des Kongresszentrums auf.

Gegen 21:30 Uhr kamen zwei bislang unbekannte Männer auf die beiden Geschädigten

zu und sprachen diese an. Als die Tatopfer ein weiteres Gespräch ablehnten,

schlugen die Täter offenbar unvermittelt auf sie ein und nahmen den auf einer

Bank abgestellten Rucksack des 26-Jährigen an sich. Beim Versuch des 26-Jährigen

seinen Rucksack wieder zu erlangen, attackierten die Tatverdächtigen ihn erneut

mit Schlägen und Tritten. Anschließend flüchtete die Unbekannten mit der Beute

in unbekannte Richtung.

Kurz darauf wandten sich die beiden Angegriffenen an eine Polizeistreife und

machten die Beamten auf die Tat aufmerksam. Eine sofort eingeleitete Fahndung

der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die Geschädigten beschrieben den ersten Täter als circa 25 Jahre alten und etwa

180 cm großen Mann mit längeren Haaren. Er habe karamellfarbene Haut gehabt und

Deutsch gesprochen.

Der Zweite sei zwischen 18 und 23 Jahren alt, etwa 170 cm groß und von kräftiger

Statur gewesen. Er habe kurze schwarze Haare gehabt und eine Tätowierung am

Unterarm gehabt. Zur Tatzeit sei er mit einer hellen Jogginghose, einem

schwarzen T-Shirt und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Auch er habe Deutsch

gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich

unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung

zu setzen.

Rheinstetten – Verkehrsunfall mit unklarem Hergang – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall mit unklarem Hergang am

Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 36 bei Mörsch, sucht die Polizei nach

Zeugen.

Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr kollidierten ein Lastkraftwagen und ein

Leichtkraftfahrzeug an der Einmündung B36/Römerstraße. Bisherigen Erkenntnissen

zufolge fuhr der Lkw auf der B36 in Richtung Karlsruhe, als zur gleichen Zeit

ein Leichtfahrzeug von der Römerstraße kommend nach links auf die Bundesstraße

abbog. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Beifahrer des Pkw-Fahrers leichte

Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen, die

Angaben zum Unfallhergang sowie der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen

können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243 3200-0 mit dem

Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Firmengebäude – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich vergangenes

Wochenende gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in der Karlsruher Weststadt

und entwendeten einen Tresor sowie einen Pkw.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 19.00 Uhr und Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr

schlugen die Diebe offenbar das Glas einer Eingangstür ein und gelangten so in

das in der Wichernstraße gelegene Firmengebäude. Im Inneren durchsuchten die

Täter zahlreiche Büroräume und Schränke. Schließlich nahmen die Unbekannten

einen Tresor sowie einen Autoschlüssel an sich und verließen das Gebäude. Mit

dem aufgefundenen Schlüssel verschafften sie sich anschließend offenbar Zugang

zu einem auf dem Firmengelände abgestellten Pkw und entwendeten diesen.

Ersten Erhebungen zufolge beläuft sich der Diebstahlschaden auf mehrere

zehntausend Euro. Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte

Spuren am Tatort.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Volkswagen, Modell

Golf Variant mit Berliner Zulassung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Südstadt kollidierte am Samstagvormittag ein

Pkw mit einer Straßenbahn. Dabei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen

Bereich.

Nach den ersten Erhebungen an der Unfallstelle fuhr eine 32-jährige

Golf-Fahrerin auf der Ettlinger Straße in Richtung Hauptbahnhof. An einer

Einmündung wollte die 32-Jährige nach links in die Nebeniusstraße abbiegen,

übersah hierbei jedoch offenbar das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Golf und einer in Richtung

Innenstadt fahrenden Straßenbahn. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem

Unfall niemand verletzt.

Walzbachtal – Pkw kollidiert mit Baum und überschlägt sich – Zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zogen sich zwei 27

und 29 Jahre alte Männer zu, als ihr Fahrzeug am Freitagnachmittag bei Jöhlingen

bei schlechter Witterung von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallten.

Erste Feststellungen zufolge fuhren die beiden Brüder gegen 17:05 Uhr auf der

Bundesstraße 293 von Berghausen kommend in Richtung Jöhlingen. Bei regennasser

Fahrbahn verlor der 29-jährige Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug

und geriet kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. Beim Versuch gegenzulenken kam der

Renault nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte seitlich gegen einen Baum und

überschlug sich. Anschließend kam der Pkw auf einem angrenzenden Feld auf den

Rädern zum Stehen.

Der 29-jährige Fahrer und sein 27-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfall

leichte Verletzungen zu, konnten den Unfallwagen aber selbstständig verlassen.

Beide Männer wurden zunächst von Ersthelfern versorgt und dann vom alarmierten

Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

An dem Renault entstand ein Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Zeugen nach Raub gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte griffen am Samstagabend einen 53-jährigen Mann im

Bereich der Straßenbahnhaltestelle Bärenweg in Neureut an und raubten offenbar

Bargeld.

Gegen 21.50 Uhr versuchten mehrere Personen das Fahrrad eines 53-Jährigen zu

rauben was wohl aufgrund der Gegenwehr des Mannes misslang. Anschließend

schlugen und traten die Verdächtigen auf das Opfer ein und raubten einen

niedrigen zweistelligen Geldbetrag. Der Geschädigte erlitt Verletzungen die in

einem Krankenhaus behandelt wurden.

Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Identifizierung der

mutmaßlichen Täter. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu

melden.