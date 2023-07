Mannheim: Lauter Knall in der Nacht weckte Anwohner in Waldhof – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden in der Nacht von Freitag

auf Samstag viele Anwohner der Schwalbacher Straße. Gegen 00:30 Uhr war ein

einzelner, sehr lauter Knall, der vom ersten Stock eines Mehrfamilienhauses

ausging, noch in einiger Entfernung zu vernehmen. Auf einem Balkon konnten die

Beamtinnen und Beamten beschädigte Gegenstände feststellen. Verletzt wurde nach

derzeitigem Kenntnisstand niemand. Es sammelten sich zahlreiche Schaulustige.

Nach der Aussage einiger Zeugen, könnte ein bislang noch unbekannter Gegenstand,

der in Richtung des Hauses geworfen worden war, die Ursache sein. Die Polizei

ermittelt daher in alle Richtungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen

Personen zur fraglichen Zeit im Bereich der Schwalbacher Straße, werden gebeten

sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer

0621/174-4444, zu melden.

Mannheim: Fahrzeug mit Graffiti besprüht – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurde in der Zeit

zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 06:00 Uhr, ein in der Brahmsstraße

geparkter Opel mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden liegt im niedrigen

vierstelligen Bereich. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer

0621/174-3310 entgegen.

Mannheim: Vier beschädigte Fahrzeuge nach Unfall

Mannheim (ots) – 14.000 Euro Sachschaden verursachte eine 22-jährige

Audi-Fahrerin am Sonntagabend in der Mannheimer Innenstadt. Die 22-Jährige fuhr

gegen 20:30 Uhr die Lortzingstraße in Richtung Mittelstraße entlang. Als diese

nach rechts in die Mittelstraße einbog, kollidierte sie hierbei mit einem am

Fahrbahnrand geparkten VW. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen Mercedes

aufgeschoben, welcher wiederum auf einen weiteren geparkten Pkw aufgeschoben

wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Fahrzeughalter wurden

anschließend über das Ereignis informiert.

Mannheim: Unbekannte legen E-Scooter auf Straßenbahngleise – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft legte in der Nacht von

Samstag auf Sonntag, um kurz nach halb eins, einen Leih-E-Scooter an der

Haltestelle „Käfertal-Süd“ auf die Gleise der Straßenbahn. Die

Straßenbahnfahrerin der Linie 5 erkannte zwar das Hindernis, konnte die Bahn

aber auf Grund des langen Bremswegs nicht mehr vollständig abbremsen, so dass es

zu einer Kollision kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am E-Scooter entstand

ein Schaden von knapp 2000 Euro. Wie hoch jener an der Straßenbahn ist, bedarf

der weiteren Abklärung. Sie konnte aber ihre Fahrt fortsetzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-71849-0, zu

melden.

Mannheim: Verbotenes Fahrzeugrennen in Käfertal

Mannheim (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Käfertal vernahm am Sonntag, um

kurz vor 23 Uhr, quietschende Reifen und aufheulende Motoren. Kurz darauf fuhren

ihnen zwei BMW auf der Oberen Riedstraße entgegen, die augenscheinlich ein

Rennen fuhren. Der Polizei gelang es, die beiden Fahrzeuge anzuhalten und die

Fahrer zu kontrollieren. Wie sich zeigte, handelte es sich um zwei Brüder.

Gegen beiden wird wegen des verbotenen Fahrzeugrennens ermittelt. Sie müssen mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Mannheim: Vorfahrt missachtet und Streifenwagen beschädigt

Mannheim (ots) – Die 22-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr in der Nacht von

Samstag auf Sonntag gegen 00.00 Uhr die Memeler Straße in Richtung Kattowitzer

Zeile. An der Kreuzung Kattowitzer Zeile missachtete diese die Vorfahrt eines

Streifenwagens und touchierte diesen.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von

mehreren tausend Euro.