Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht – Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag missachtete ein bislang

unbekannter Autofahrer / eine unbekannte Autofahrerin das Rotlicht einer

Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich der Pappelallee und der Mannheimer Straße

und verursachte hierdurch einen Unfall. Anschließend flüchtete der

Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung. Gegen

17:15 Uhr fuhr der oder die Unbekannte die Pappelallee entlang und bog, trotz

Rotlicht, nach links in die Mannheimer Straße ein. Aufgrund dessen war ein

31-jähriger Ford-Fahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen, um eine Kollision

zu vermeiden. Einer folgenden 82-jährigen Hyundai-Fahrerin gelang es jedoch

nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte in den Ford. Die 82-Jährige wurde

hierbei leicht verletzt. Beide Beteiligte wurden vorsorglich in ein Krankenhaus

gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weinheim hat die

Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Unfallhergang

beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Überladener Anhänger verursacht Unfall

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein überladener Anhänger war am Sonntag

gegen 19.00 Uhr ursächlich für einen Verkehrsunfall auf der L 560 bei

Altlußheim. Der 38-jährige Fahrer eines Audi A6 hatte auf seinem Anhänger einen

weiteren PKW geladen. Aufgrund der überhöhten Anhängelast schaukelte sich der

Anhänger während der Fahrt auf und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW

Caddy. Daran anschließend verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein

Gespann und schleuderte in die rechte Schutzplanke.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt.

Das unfallverursachende Gespann war in der Folge nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von

mehreren tausend Euro.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 543

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 82-jähriger VW-Fahrer befuhr am

Freitag gegen 14.30 Uhr den Feldweg der L 543 zwischen Schwetzingen und

Eppelheim. Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die L 543 von Plankstadt kommend

in Fahrtrichtung Eppelheim. Der 82-Jährige wollte ebenfalls auf die L 543

auffahren und war aufgrund der Verkehrsführung wartepflichtig. Als er sich

trotzdem entschloss auf die L 543 aufzufahren, kam es zur Kollision mit dem

19-Jährigen, der nicht mehr bremsen konnte. Bei dem Mazda lösten durch den

Unfall die Airbags aus. Der 82-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt

und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autoaufbrüche – Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Wochenende fanden in Dielheim mehrere

Einbrüche in Fahrzeuge statt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag,

12 Uhr wurde in der Industriestraße auf einem Parkplatz die Scheibe eines

Fahrzeugs eingeschlagen und dieses im Anschluss durchwühlt. Im Anschluss

versuchte der bislang unbekannte Täter oder die Täterin durch Manipulation des

Zündschlosses das Fahrzeug zu starten, was jedoch nicht glückte.

Ähnliches geschah am Sonntag im Zeitraum zwischen 00.30 Und 08 Uhr in der

Bachstraße bei zwei weiteren Fahrzeugen. Bei der Inaugenscheinnahme der

Fahrzeuge durch die Polizisten konnte erkannt werden, dass neben den

eingeschlagenen Beifahrerfenstern auch die Verkleidung unterhalb der Lenkräder

abmontiert wurde. Auch hier wurde der Versuch unternommen, diese

kurzzuschließen. Dieses Vorhaben misslang jedoch offenbar ebenfalls.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die

Hinweise zu dem Tatgeschehen oder dem unbekannten Täter oder der Täterin geben

können, sollen sich beim Polizeirevier Wiesloch melden, unter: 06222-57090.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Grillhütte

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 52-Jährige Zeugin meldete einen

Einbruch in eine Grillhütte in der Jakob-Bernhard-Straße. Diese wurde am Samstag

gegen 14 Uhr verschlossen verlassen und am Sonntag gegen 18 Uhr unverschlossen

aufgefunden. Im Innern konnten mehrere Zigarettenstummel und ein beschädigter

festgestellt werden. Die verschlossene Tür der Grillhütte mit wurde mit

unbekannten Mitteln aufgebrochen. In der Hütte befanden sich keinerlei

Wertgegenstände, sodass lediglich ein Sachschaden in Höhe eines zweistelligen

Betrages entstand. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder das

Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Neckargemünd zu melden, unter: 06223-92540.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/ A6: Unfall nach Starkregen auf der Autobahn

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/ A6 (ots) – Ein 58-Jähriger fuhr am Sonntag auf der

mittleren Spur der A6 in Richtung Heilbronn. Um kurz vor 8 Uhr geriet er unweit

der Anschlussstelle Sinsheim in einen Starkregen. Aus bislang unbekannter

Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten und einem

Hinweisschild der Ausfahrt. Als das Auto in den Grünstreifen geriet, überschlug

sich der Mercedes mehrfach und kam nach knapp 150 m, oberhalb einer Böschung,

auf der Seite zum Liegen. Glücklicherweise wurde der 58-Jährige nur leicht

verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung brachte ihn ein Rettungswagen ins

Krankenhaus. Am Mercedes entstand ein Totalschaden, der mit knapp 70.000 Euro

beziffert wird.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der Autobahn bis

10:30 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.