Heidelberg: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall – Teilsperrung Mittermaierstraße

Heidelberg (ots) – Gegen 16 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Bergheimer Straße

und der Mittermaier Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mitsubishi ASX

und einem VW T-Roc. Der 70-jährige Mitsubishi-Fahrer wollte ersten Ermittlungen

zu Folge verbotswidrig von der Ernst-Walz-Brücke kommend nach links von der

Mittermaier Straße in die Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz abbiegen.

Hierbei kollidierte er mit einer 33-Jährigen, die mit ihrem VW T-Roc die

Mittermaier Straße weiter in Richtung Ernst-Walz-Brücke fahren wollte.

Durch den Zusammenstoß kippte der Mitsubishi um und blieb auf der Seite liegen.

Der 70-jährige Fahrer des Mitsubishi sowie seine 70-Jährige Beifahrerin

verletzten sich leicht. Die 33-Jährige und ihr 3-jähriger Mitfahrer verletzten

sich ebenso leicht. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Abklärung in ein

nah gelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR und am VW T-Roc in

Höhe von 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Da Betriebsmittel ausliefen war der Einsatz eines Fachfirma notwendig, die bis

gegen 18:15 Uhr den Kreuzungsbereich reinigte. Der Straßenbahnverkehr war in

beide Richtungen kurzzeitig beeinträchtigt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen

und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 0621/174-4111 zu

melden.

Heidelberg-Altstadt: Brennender Pkw im Bereich Drei Eichen

Heidelberg (ots) – Trotz des schnellen Einschreitens der Feuerwehr brannte die

Mercedes C-Klasse vollständig aus. Die Brandursache ist ersten Ermittlungen zu

Folge auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Auch ein nebenstehender BMW

wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Personen sind glücklicherweise nicht

verletzt worden. Der ausgebrannte Pkw ist vollständig beschädigt worden und muss

abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 EUR.

Trickdiebe schlagen am Heidelberger Hauptbahnhof zu

Heidelberg (ots) – In der Nacht auf Sonntag (30. Juli) entwendete eine

vierköpfige Tätergruppierung einem 26-jährigen das mitgeführte Smartphone. Ein

Tatverdächtiger ist noch flüchtig.

Gegen 1:20 Uhr befand sich der Geschädigte an einem Treppenaufgang im

Heidelberger Hauptbahnhof. Der 26-Jährige und sein Begleiter wurden hierbei von

einer vierköpfigen Tätergruppierung umzingelt, ausgebremst und angetanzt.

Währenddessen umarmte der 28-jährige marokkanische Staatsangehörige den

Geschädigten und entwendete ihm das mitgeführte Smartphone. Anschließend übergab

er das Diebesgut einem vierten, bislang unbekannten Tatverdächtigen, welcher

sich nach der Übergabe unverzüglich von der Tatörtlichkeit entfernte.

Eine Streife der Bundespolizei stellte die drei marokkanischen Staatsangehörigen

im Heidelberger Hauptbahnhof und unterzog diese einer Kontrolle. Bei der

Durchsuchung der drei Tatverdächtigen konnte das entwendete Handy nicht

aufgefunden werden.

Die Fahndung nach dem vierten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Die drei marokkanischen Staatsangehörigen im Alter von 24 und 28 Jahren erwartet

nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Weiterhin ermittelt die Bundespolizei

wegen Diebstahls gegen Unbekannt.

Die Bundespolizei rät Reisenden dazu, bei einem unvermittelten Anrempeln oder

Umarmen durch unbekannte Personen besonders wachsam zu sein. Ein solches

Vorgehen nutzen Trickdiebe häufig als Vorwand, um so an die Wertgegenstände

potentieller Opfer zu gelangen. Informationen zum sicheren Reisen finden Sie

unter www.bundespolizei.de.

Heidelberg: Tankstelle überfallen – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Tankstelle im

Grenzhöfer Weg überfallen. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 02:50 Uhr

den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines

schusswaffenähnlichen Gegenstandes Bargeld und Zigaretten. Er überreichte der

bedrohten Angestellten dafür eine blaue Tüte, in die sie dann mehrere hundert

Euro und die Zigaretten verpackte. Nachdem sie Bargeld und Zigaretten übergab,

flüchtete der Täter samt Beute in Richtung Mannheimer Straße / Taubenfeld. Eine

sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 bis 190 cm

groß, circa 25 Jahre alt. Er trug einen medizinischen Mundschutz, Dreitagebart,

ein schwarzes langärmliges Oberteil, blaue Jeanshose, weiße Kapuze, weiße Schuhe

mit dunklen Akzenten.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Flüchtigen geben können oder möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Diese

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Der 50-jährige Fahrer eines KIA missachtete am Samstag gegen

16.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Bergheimer Straße in die Römerstraße den

Vorrang des entgegenkommenden Fahrradfahrers. Der 22-jährige Radfahrer stürzte

aufgrund der Kollision, wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in

ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Mannheim.

Heidelberg: Unbekannte entwenden Rasenmähroboter aus Garten

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen

Samstag, 12.30 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, einen elektrischen Rasenmähroboter aus

dem Vorgarten eines Mehrparteienhauses in der Franz-Knauff-Straße. Auch der

dazugehörige Netzstecker wurde durch die unbekannten Täter entwendet. Ein

Anwohner bemerkte den Diebstahl am Morgen und meldete dies dem zuständigen

Hausverwalter, der die Polizei alarmierte. Es entstand ein Diebstahlschaden in

Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Wie die unbekannte Täterschaft auf

das Gelände kam, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Rasenmähroboters oder zu der bislang

unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Heidelberg-Mitte zu melden, unter: 06221-18570.