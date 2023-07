Sprengung eines Geldausgabeautomaten – Nachtragsmeldung

Berg (Pfalz) (ots) – Nach der Sprengung eines Geldausgabeautomaten am 31.07.2023 in der Reisigstraße in Berg hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten nach der Sprengung mindestens 2 Personen in einem hellen Auto, evtl. grauer Audi, in Richtung der französischen Grenze.

Durch die Explosion wurde der Geldautomat und das Gebäude beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Wie viel Bargeld entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie den Appell Ihrer Polizei und begeben Sie sich nicht in Gefahr:

Betreten Sie einen Tatort nach einer Geldautomatensprengung nicht, wenn dieser noch nicht untersucht wurde. Es könnten Folge-Explosionen stattfinden oder das Gebäude könnte beschädigt worden sein.

Versuchen Sie nicht die Täter selbst zu stellen. Diese fahren auf ihrer Flucht mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtlos.

Wenn Sie eine Tat beobachten, wählen Sie den Notruf 110 und schildern Ihre Beobachtungen aus sicherer Entfernung.

Randalierer im Krankenhaus

Kandel (ots) – Sonntag Nacht um 01.30 Uhr wurde die Polizei über einen Randalierer in der Asklepios Klinik Kandel gemeldet, der die Behandlung von Patienten störte.

Da sich der alkoholisierte 43-jährige Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße auch durch die Polizeistreife nicht beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Auch hier zeigte er sich äußerst aggressiv, sodass er in einer Fachklinik vorgestellt wurde.

Fahrzeug fährt in Garten

Wörth (ots) – Nicht schlecht staunte ein Hausbesitzer in der Speckstraße in Wörth, als er dort ein Fahrzeug in seinem Garten stand. Wie die Polizei ermitteln konnte, fuhr am Freitag gegen 23.30h ein 35-jähriger Mann aus Bellheim durch die Speckstraße. Dort kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug.

Weil er sein Lenkrad nach rechts verriss, fuhr der 35-Jährige weiter über den Gehweg in den Garten des Mitteilers gegen einen Baum. Dort lösten alle Airbags aus. Der Fahrer flüchtete fußläufig von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Polizisten den Mann ermitteln und aufsuchen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Außerdem zeigte der Fahrer einen gefälschten Führerschein vor. Das Fahrzeug wurde aus dem Garten abgeschleppt.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 8.500 Euro belaufen. Gegen den Fahrer wurden mehrere Anzeigen erfasst.

Mehrere Rollerdiebstähle

Hagenbach (ots) – Im Ortsbereich Hagenbach kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Diebstählen von Rollern. In aller Regel brachen die Täter mit Gewalt das Lenkradschloss auf und schlossen die Fahrzeuge kurz. Ebenso versuchten die Täter an einem abgelegenen Ort die Helmfächer bzw. Topcases gewaltsam zu öffnen.

Zuletzt kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Luitpoldstraße in Hagenbach und in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Trifelsstraße in Hagenbach zu Rollerdiebstählen. Im letzteren Fall konnten die Täter von einer Zeugin beobachtet werden. Als sie diese erkannten, flüchteten die Täter.

Beschrieben werden sie wie folgt:

Ein Täter ist ca. 1,85 m groß, schlank und trug eine dunkle Hose und einen grauen Pullover mit Kapuze. Die zweite Person wird auf 1,75 m geschätzt, schlank, trug eine dunkle Hose und einen schwarzen Pullover mit Kapuze. Sie hatten beide schwarze Rücksäcke dabei und sprachen hochdeutsch.

Wer Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Auf Betrüger hereingefallen

Jockgrim (ots) – „Hallo Papa, ich benötige dringend Geld. Kannst du es mir schnell überweisen?!“ So oder so ähnlich hat letzte Woche ein 64-jähriger Familienvater eine Whatsapp Nachricht erhalten. In Annahme sein Sohn sei in der Klemme hat der Vater das Geld auf ein im Chatverlauf genanntes Konto überwiesen. Seien sie vorsichtig bei solchen Nachrichten.

Vergewissern sie sich durch persönlichen Kontakt mit ihren Kindern, ggfls. durch einen Videochat, ob es sich auch tatsächlich um ihr Kind handelt. Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten, ähnlichen Betrugsmaschen und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

Einbrüche in Gartenhäuser

Hagenbach (ots) – Dreimal verschafften sich am Wochenende bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Gartenhäuser in Hagenbach Im Wooge.

Dort suchten sie nach Diebesgut und richteten Sachschaden an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per

E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.