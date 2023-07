Brand im Nordring

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Nordring geriet am frühen Morgen des 31.07.2023 (gegen 5 Uhr) aus bislang unbekannten Gründen Sperrmüll in Brand. Das Feuer griff auf einen Müllcontainer über. Außerdem wurden durch die Flammen ein Zaun, ein Stromkasten und der Außenspiegel eines Transporters beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Sollten Sie Angaben zur Brandursache machen können, bitten wir Sie, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Betrunken Rad gefahren

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Zeugen beobachteten am Sonntag 30.07.2023, gegen 16:20 Uhr einen 58-jährigen Fahrradfahrer, wie er in Schlangenlinien zunächst über eine rote Ampel in der Oppauer Straße fuhr und dann auf einem Tankstellengelände in der gleichen Straße anhielt um Alkohol zu kaufen. Sie verständigten die Polizei.

Diese konnte den Mann noch an der Tankstelle antreffen und kontrollieren.

Da der 58-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,21 Promille. Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht zum Sonntag (30.07.2023), zwischen 03:00 und 09:00 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Rottstraße Ecke Pranckhstraße abgestellten Autos ein. Im Laufe des Sonntags, zwischen 10:30-19:30 Uhr, wurden die Reifen eines Autos auf dem Parkplatz des Seniorenwohnheims in der Rheingönheimer Straße aufgestochen.

Wer hat die Taten beobachtet oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen an den genannten Örtlichkeiten festgestellt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 30.07.2023 gegen 20:45 Uhr, wollte ein 49-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug auf der Benckiserstraße wenden. Hierbei stieß er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto zusammen. Der Besitzer des beschädigten Autos beobachtete den Vorfall, machte den Fahrzeugführer darauf aufmerksam und verständigte die Polizei.

Durch die Polizeikräfte konnten Hinweise auf Alkoholbeeinflussung des 49-Jährigen erlangt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.