Exhibitionist im Bereich Rheinufer

Speyer (ots) – Am Sonntag 31.07.2023 gegen 16.30 Uhr, hielt sich eine 36-jährige Frau im Bereich des Yachthafens am Rheinufer auf. Dort stand auf einer Landzunge ein bislang unbekannter, unbekleideter Mann. Dieser manipulierte an seinem erigierten Glied und hielt dabei ein Mobiltelefon in der Hand.

Als der Mann bemerkte, dass die 36-Jährige auf ihn aufmerksam geworden war, flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Helmut-Kohl-Ufer.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

ca. 45 Jahre alt

dunkelgrüne Mütze

hellblaues T-Shirt

dunkle Hose

dunkler Bart

Fahrrad mit Fahrradkorb

Einkaufstasche

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Missbrauch von Notrufen

Speyer (ots) – Am 30.07.2023, 19:56 Uhr, meldete ein 23-jähriger Mann eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Emanuel-Geibel-Weg. Dabei gab er, wie sich später herausstellte, falsche Personalien an. Die Örtlichkeit wurde mit einigen Streifenwagen angefahren. Der geschilderte Sachverhalt konnte nicht vorgefunden werden.

Stattdessen trafen die Beamten den 23-jährigen Anrufer an, der die Anfahrt der Streifenwagen filmte. Nach Rücksprache mit einigen Anwohnern stellte sich heraus, dass vor Ort keine Schlägerei stattgefunden hatte. Der Anrufer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und gab an, Alkohol getrunken zu haben.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er jedoch ab. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten müssen.

Einbrüche in Büro und Kirche

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 29.07.2023, 21:30 Uhr bis 30.07.2023, 08:35 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Bürogebäude in der Schwegenheimer Straße. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Büroräume. Nach ersten Feststellungen dürfte aus verschiedenen Kassen ein niedriger 3-stelliger Bargeldbetrag entwendet worden sein. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Bei der Absuche der näheren Umgebung stellten die Beamten fest, dass auch in die Friedenskirche eingebrochen worden war. Die dort befindliche Sakristei brachen die unbekannten Täter ebenfalls gewaltsam auf. Auch hier ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar, was entwendet wurde.

Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schwegenheimer Straße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots) – Unbekannte nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner, um in der Zeit vom 23.07. bis zum 30.07.2023 in ein Einfamilienhaus im Kastanienweg in Speyer einzubrechen. Aus dem Haus wurde Schmuck und Bargeld im mittleren 4-stelligen Bereich gestohlen. Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen.

Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

Lassen Sie den Briefkasten leeren.

Sorgen Sie temporär für Beleuchtung.

Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen.

Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter.

Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder in sozialen Medien.

Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach.

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de