Alkoholisiert und aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Gleich aus mehreren Gründen hat sich ein Mann am Wochenende Strafanzeigen eingehandelt. Zunächst war der 23-Jährige in der Nacht zu Samstag an einer handfesten Auseinandersetzung auf einem Parkdeck in der Zollamtstraße beteiligt, dann legte er sich mit der Polizei an.

Als Mitarbeiter der US-amerikanischen Security Police (SP) den alkoholisierten Beschuldigten gegen 4.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug bringen wollten, verhielt er sich

unkooperativ und folgte nicht den Anweisungen. Als er schließlich auf eine Polizeibeamtin losgehen wollte, wurde der Mann zu Boden gebracht.

Gegen seine Fesselung wehrte er sich vehement, so dass bei dem Gerangel eine Polizistin und

auch eine Einsatzkraft der SP leicht verletzt wurden.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Widerstands strafrechtlich ermittelt. |cri

Senior in Wohnung abgelenkt – Tresor gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend im Bereich Berliner Straße eine verdächtige Beobachtung gemacht haben. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen 19 und 20 Uhr. Von Interesse sind für die Ermittler insbesondere Hinweise auf zwei Frauen, die es vermutlich sehr eilig hatten, sowie eine unbekannte Person, die einen schweren Gegenstand trug oder transportierte.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatten sich die beiden Frauen kurz nach 19 Uhr unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung eines Seniors in einem Mehrfamilienhaus verschafft und ihn abgelenkt. Als der Mann dann Geräusche aus einem anderen Zimmer hörte und nachschauen wollte, versuchten die beiden Besucherinnen zunächst, ihn aufzuhalten und weil ihnen das nicht gelang, ergriffen sie die Flucht.

Der Senior stellte anschließend fest, dass sein Möbeltresor verschwunden ist.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann von den beiden Frauen gezielt abgelenkt wurde, um einem dritten Täter den unbemerkten Zutritt zur Wohnung zu ermöglichen, und dass dieser Unbekannte den Tresor an sich nahm. Da der gestohlene Behälter etwa 40 Kilo schwer ist, könnte der Täter auf der Flucht damit aufgefallen sein.

Von den beiden Frauen liegt folgende Beschreibung vor:

Eine ist etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und sehr korpulent. Sie hat lange dunkle Haare und war bekleidet mit einem dunkelblauen Rock sowie einem weiß-grauen T-Shirt. – Ihre Komplizin ist etwas jünger, kleiner und dünner: ungefähr 30 Jahre alt, etwa 1,60

Meter groß und schlank. Auch sie hat lange dunkle Haare und trug zu ihrem weiß-grauen T-Shirt blaue Jeans.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel: 0631 369-2620 entgegen. |cri

Motorradfahrer schwer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag bei einem Unfall in Kaiserslautern schwer verletzt worden. Der 30-Jährige wurde dabei gewissermaßen zum Opfer eines unaufmerksamen Spurwechsels einer Autofahrerin. Der Motorradfahrer und die 67-jährige Pkw-Fahrerin fuhren beide auf der Pariser Straße stadtauswärts.

Der Mann links und die Frau rechts auf der zweispurigen Straße. Als die Autofahrerin auf die linke Spur wechseln wollte, übersah sie den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Infolgedessen wurde der 30-Jährige mit seinem Kraftrad an den linken Fahrbahnrand gedrückt und kollidierte mit einem dort geparkten Pkw. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an. |ksr

Alkoholisierter Fahrer gefährdet mehrfach den Gegenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines Kastenwagens ist mehreren Verkehrsteilnehmern am Sonntagabend auf der L367 aufgefallen. Zeugenangaben zufolge, war der Mann auf der Landstraße 367 Richtung Mackenbach unterwegs und steuerte währenddessen mehrfach mit seinem Kastenwagen in den Gegenverkehr.

Ebenso überholte er im Überholverbot ein anderes Fahrzeug, was dazu führte, dass ein entgegenkommender Fahrer eine Vollbremsung durchführen musste, um nicht mit dem Kastenwagen zu kollidieren. Daraufhin schlossen sich die Zeugen zusammen und brachten den Fahrer zum Halten. Der Mann trank, während er aus seinem Fahrzeug steig, eine Bier Dose leer.

Die vier Zeugen hielten den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Beamten konnten bei dem Mann starken Alkoholgeruch sowie Verhaltensauffälligkeiten feststellen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer ab.

Infolgedessen brachten ihn die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Sein Kastenwagen wurde abgeschleppt und verkehrssicher abgestellt. Ebenso wurden die Schlüssel sowie der Führerschein des alkoholisierten Fahrers sichergestellt.

Der 26-Jährige muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. |ksr

Windschutzscheibe eingeschlagen und Lack zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Walter-Gropius-Straße einen Pkw beschädigt. Am Sonntagnachmittag stellte der Halter an seinem VW Tiguan frische Schäden an Windschutzscheibe, Motorhaube und Fahrerseite fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der mutwilligen Sachbeschädigung.

Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers hatte er seinen Wagen am Freitag 28.07.2023 gegen 16 Uhr in einer Reihe von nebeneinanderliegenden Parkplätzen in Queraufstellung abgestellt. Am Sonntag entdeckte er gegen 16 Uhr die „Bescherung“: Die Windschutzscheibe war offenbar mit Steinen eingeschlagen worden, der Lack der Motorhaube sowie auf der Fahrerseite wurde zerkratzt.

Teilweise waren Namen oder Schriftzüge eingeritzt worden. Der Gesamtschaden wird

auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Möglicherweise haben

Besucher des nahe gelegenen Spielplatzes etwas beobachtet und können Hinweise

geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 an die

Polizeiinspektion 1 zu wenden. |cri

Wo ist der Alfa Romeo geblieben?

Kaiserslautern (ots) – In der Wilhelmstraße ist am Wochenende ein Auto gestohlen worden. Es handelt sich um einen silber-grauen Alfa Romeo, Typ Giulia 952, mit KUS-Kennzeichen. Er verschwand in der Zeit zwischen Samstagvormittag, 11.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 16 Uhr.

Nachdem der Halter des Fahrzeugs das Verschwinden seines Autos am bemerkte, verständigte er umgehend die Polizei. Seinen Angaben zufolge hatte er den Pkw am Vortag im Bereich des Adolph-Kolping-Platzes abgestellt und verschlossen. Der Alfa Romeo verfüge allerdings über ein sogenanntes Keyless-Go-System.

Wertgegenstände seien nicht im Wageninneren gewesen. Das Fahrzeug habe einen ungefähren Zeitwert von 22.000 Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Pkw zu schaffen gemacht hat, oder die wissen, wo der Wagen jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Hilfreich sind auch Hinweise von Zeugen, denen der Alfa Romeo vor Ort aufgefallen ist, und die durch ihre Zeitangaben helfen können, den Tatzeitraum einzugrenzen. |cri

E-Bikes von Lieferdienst gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Fahrraddiebe haben am späten Samstagabend in der Spittelstraße zugeschlagen. Zwischen 23.45 Uhr und Mitternacht stahlen die Unbekannten zwei E-Bikes, die einem Lebensmittel-Lieferdienst gehören und zur Auslieferung der Bestellungen im Stadtgebiet genutzt werden.

Eines der beiden Fahrräder wurde später im Baustellenbereich an der Ecke zum Geranienweg wieder gefunden. Es wies Beschädigungen auf. Das zweite Bike ist nach wie vor verschwunden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit den gestohlenen E-Bikes umherfuhr, oder denen das noch fehlende E-Bike mit weißem Rahmen und Firmenaufdruck sowie einem schwarzen Koffer (Warmhaltebehälter) auf dem Gepäckträger auffällt, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, in Verbindung zu setzen. |cri

Polizei mit Saison-Auftakt zufrieden

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ist mit dem Einsatzverlauf rund um die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Pauli zufrieden. Am Samstag startete die neue Fußballsaison. Mehr als 44.000 Zuschauer verfolgten das Derby im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg.

Die Polizei setze Kommunikationsteams mit Lautsprecherwagen ein, um Fans über Einsatz, Verkehr und Fahrzeiten der Sonderzüge zu informieren. Die Verkehrsbeeinträchtigungen blieben

überschaubar, erwartungsgemäß stockte es an manchen Stellen im Stadtgebiet und

Verkehrsteilnehmer mussten Wartezeiten einplanen.

Nach der Partie registrierte die Polizei in der Malzstraße ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Gastfans. Während der Personalienfeststellung durch Einsatzkräfte widersetzte sich der mutmaßliche Beschuldigte. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

An anderer Stelle gerieten zwei Heimfans aneinander. Auf sie kommen ebenfalls Anzeigen zu.

Einschreiten musste die Polizei auch am Philipp-Mees-Platz, als 3 Personen bei einer Rangelei zwischen mehreren Heimfans verletzt wurden. Auch hier wurden gegen einen

Verdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. |erf

Kreis Kaiserslautern

Unfall unter Alkoholeinfluss

Trippstadt (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am späten Sonntagabend einen Unfall gebaut. Der 34-Jährige war gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße 53 in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei Verkehrsschilder beschädigte. Danach kam das Fahrzeug zum Stehen.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen erhöhten Promillewert an. Infolgedessen wurde der 34-Jährige zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Der Pkw des Mannes wurde zur weiteren Abklärung sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den Fahrer dauern an. |ksr