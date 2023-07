Karlsruhe/Heidelberg: Open Air Kinos kommen in Fahrt

Karlsruhe/Heidelberg. Die Open Air Kinos in Karlsruhe und Heidelberg kommen langsam in Fahrt. Im Juni haben wir sie bei besten Sommerwetter schmerzlich vemißt, denn es gab zu diesem Zeitpunkt keine in der Region – Gelegenheiten verpasst (Einzige Ausnahme: Der „Filmfrühling“ in Speyer, der allerdings ein Lichtpronlem mit der tiefstehenden Sonne hatte)?

Ab Ende Juli müssen die Betreiber gegen das regnerische Wetter antreten. Dennoch tut sich was in der Region: Neben dem etablierten Open Air Kino in Karlsruhe am Gottesauer Schloss gibt es nun auch Freiluft-Kino in Stutensee (Landkreis Karlsruhe). Heidelberg schwächelt noch, aber immerhin stehen schon zwei „Woanderskino“-Termine fest. Aber man muss sich schon sehr akribisch durch die Internetseiten des Projekts klicken, um die Filme zu entdecken. Ist es den Machern peinlich, dass es bisher nur zwei Termine gibt, wo im Vorjahr doch insgesamt sechs verzeichnet waren?

Soul Kitchen am 11. August um 21:15 Uhr im Wilson-Theater in Heidelberg-Rohrbach und Der Gendarm von St. Tropez am 25. August um 21:15 Uhr auf dem Platz vor dem Bürgerhaus Emmertsgrund heißen die beiden woanders-Kino-Orte in diesem Jahr.

Noch ein Geheimtipp ist das Open Air-Kinoprogramm des Jugendzentrums „Graubau“ in Stutensee. Die Organisatoren haben ihr Programm am 27. Juli mit Was man von hier aus sehen kann begonnen und zeigen noch bis Ende August zwei Mal in der Woche Filme.

Wem es in Karlsruhe am Gottesauer Schloss zu voll ist, kann auf das kleiner Open Air Kino der „Kulisse“ in Ettlingen am Dickhäuterplatz ausweichen: Das Programm ist ähnlich wie am Schloss, einzige die Bauzäune rund um das Open Air-Geländen wirken etwas abweisend.

Wer die Geduld hat, wartet noch bis zum 23. August, dann nämlich beginnt das „Festival des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen.

(Text: Hannes Blank)