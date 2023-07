Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zwei Mountainbikes gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 30.07.2023 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurden zwei, an einem Fahrradständer am Obermarkt in Bad Dürkheim, abgestellte Mountainbikes entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten die Fahrradschlösser mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug. Bei dem ersten Fahrrad handelte sich um ein Mountainbike der Marke Lakes, bei dem zweiten um ein Mountainbike der der Marke German Bike. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Bad Dürkheim: Bei Rot über die Ampel

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.07.2023 gegen 15:00 Uhr konnten drei Fahrradfahrer in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor hatte sie die Polizeistreife dabei beobachtet, wie alle drei Radfahrer trotz Rotlicht über die dortige Lichtzeichenanlage fuhren. Beim Überqueren der Haltelinie zeigte die Lichtzeichenanlage schon über 2 Sekunden Rotlicht an. Die 58-Jährige, die 62-Jährige und der 65-jährige Fahrradfahrer müssen daher mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt rechnen. Laut eigenen Angaben hätten sie das Rotlicht nicht bemerkt.

Bad Dürkheim: Auto zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.07.2023 15:00 Uhr bis 30.07.2023, 10:00 Uhr wurde ein, in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite des Skoda wurde über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):