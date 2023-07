Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Randalierer mit Schreckschußwaffe

Niederheimbach (ots) – Am Samstag 29.07.2023 gegen 18:25 Uhr wurde eine Streife der PI Bingen nach Niederheimbach beordert, da dort ein Gast einer ansässigen Lokalität ausfällig werde, die weiteren Besucher behellige und auch mit Gläsern um sich werfe. Der 37-jährige Störer entfernte sich noch vor Eintreffen der Streife, konnte jedoch in der Ortslage Niederheimbach angetroffen werden.

Dabei konnte festgestellt werden, dass der Störer eine Waffe in seinem hinteren Hosenbund trug. Die Person konnte widerstandslos fixiert und die Schusswaffe gesichert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte.

Der der 37-Jährige dem anschließend ausgesprochenen Platzverweis nicht nach kam wurde er nach richterlicher Anordnung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Er wird sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – Am 30.07.2023 gegen 11:50 Uhr führte eine Streife der PI Bingen in der Mainzer Straße eine Verkehrskontrolle mit einem PKW durch. Hierbei fuhr ein E-Scooter an die Kontrollstelle heran, welcher verbotenerweise durch zwei Personen genutzt wurde.

Aus diesem Grund wurde der E-Scooter kurzerhand ebenfalls angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,23 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Sankt Johann (ots) – In der Nacht vom 28.07.2023 auf den 29.07.2023 kam es in Sankt Johann zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Durch unbekannte Täter wurden an 4 auf der Hindenburgstraße zwischen den Einmündungen Bäckerweg und Friedhofstraße abgestellten PKW die Reifen platt gestochen. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Bingen entgegengenommen.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – Am Samstag den 28.07.2023 wurde der Polizei gegen 23:20 Uhr ein unsicher fahrender PKW auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen gemeldet. Durch eine Streife der Polizei Bingen konnte das Fahrzeug kurz vor der Halteranschrift einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass die 40-jährige Fahrerin unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Ihr droht nun eine mehrmonatige Fahrerlaubnissperre.

Verkehrsunfallflucht A60 Anschlussstelle Laubenheim

Heidesheim (ots) – Am Mittwoch 26.07.2023 gegen 16:06 Uhr kam es auf der A60 in Richtung Bingen auf Höhe der Anschlussstelle Laubenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei drängte ein beiger Kastenwagen einen 72-Jährigen beim Auffahren von dem Einfädelungsstreifen auf die Autobahn ab, sodass dieser von dem rechten auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen musste und seitlich mit dem PKW eines 28-Jährigen kollidierte.

Der beige Kastenwagen verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit und setzte seine Fahrt auf der A60 in Richtung Bingen fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beigen

Kastenwagen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim (06132 950-0) in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastheidesheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim