Streit eskaliert

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 29.07.2023 gegen 16:45 Uhr, kam es im südlichen Innenstadtbereich zu einem Streit zwischen zwei 36 Jahre und 24 Jahre alten Männern. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 24-Jährige schlug mehrfach mit einem Gegenstand auf sein Gegenüber ein und flüchtete danach vom Tatort.

Der 36-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, lehnte die Verständigung eines Krankenwagens jedoch ab. Die Polizei konnte den Beschuldigten in der Nähe kontrollieren.

Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die Hintergründe zur Tat sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Streit endet in polizeilichem Gewahrsam

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Samstag 29.07.2023 gegen 02:45 Uhr, gerieten ein 39-Jähriger und seine Ex-Partnerin in der Maudacher Straße in lautstarken Streit. Auch nach Eintreffen der Polizeikräfte zeigte sich der augenscheinlich alkoholisierte 39-Jährige weiterhin aggressiv und ließ sich nicht beruhigen.

Da der Mann und seine Ex-Partnerin noch gemeinsam in einer Wohnung wohnen, konnte eine weitere Auseinandersetzung zwischen den beiden nicht ausgeschlossen werden.

In der Folge wurde der 39-Jährige in Polizeigewahrsam genommen.

Museum mit Graffiti besprüht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstagnacht 30.07.2023 gegen 03:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie drei Personen Graffiti an die Wand eines Museums in der Berliner Straße sprühten. Er verständigte sofort die Polizei. Die Polizeistreife konnte die drei 17-19 Jahre alten Täter vor Ort einer Kontrolle unterziehen.

Sie führten unter anderem mehrere Sprühdosen mit sich, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Bei Beendigung der Kontrolle erhielten die drei jungen Männer Platzverweise. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 28.07.2023 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis mit einem Fiat-Transporter die Heinigstraße in Fahrtrichtung Saarlandstraße. Da dieser während der Fahrt mit seinem Handy beschäftigt war, übersah er die rote Ampel an der Kreuzung zur Bahnhofstraße.

Dort waren bereits mehrere Fahrzeuge zum Stehen gekommen, denen der 21-Jährige letztlich auffuhr. Ein 54-jähriger und einen 56-jährige, die beide an der roten Ampel warteten, wurden in der Folge leicht verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Der Unfallverursacher erlitt keine Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Die Nutzung des Handys stellt im Straßenverkehr eine große Gefahr dar, für Sie selbst aber auch für andere. Stellen Sie ihr Handy deshalb vor Fahrtantritt in den Flugmodus, um Ablenkungen zu vermeiden. Denn eine Sekunde der Unaufmerksamkeit kann für immer alles verändern.