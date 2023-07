Landau: Die Polizei-News

Alkohol am Steuer und seine Folgen (Foto)

Landau (ots) – Am 29.07.2023 befuhr gegen 01:15 Uhr ein 45-jähriger Audi-Fahrer die K12 von Landau in Richtung Godramstein. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er auf einen vorausfahrenden 25-jährigen Opel-Fahrer auf. Der Opel-Fahrer und seine vier Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Die Schadenshöhe an dem PKW Opel beträgt circa 7.500 Euro. Der Audi-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sonderlich weit kam er jedoch nicht. In Godramstein landete der 45-Jährige in einem Vorgarten. Am PKW Audi entstand durch die beiden Unfälle Totalschaden in Höhe von circa 80.000 Euro.

Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Verkehrsunfallflucht unter körperlicher Beeinträchtigung

Landau (ots) – Ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus Karlsruhe verursachte, vermutlich infolge körperlicher Beeinträchtigungen und der dadurch bedingten Medikamenteneinnahme, mehrere Verkehrsunfälle und entfernte sich mindestens einmal von der Unfallörtlichkeit.

Im Verlauf des Samstagnachmittags bis -abends kam es wiederholt zu Meldungen eines schwarzen BMWs mit Münchner Kennzeichen, welcher durch seine extrem auffällige Fahrweise Aufsehen erregte. Zunächst war das Fahrzeug auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens gesichtet worden, dann einige Zeit später auf der Landstraße zwischen Lug und Sarnstall und schließlich auf der A65 bei Landau. Jedes Mal verloren die Mitteiler das Fahrzeug jedoch aus den Augen noch bevor die eingesetzten Streifen es einer Verkehrskontrolle unterziehen konnten.

Im Anschluss an die letzte Meldung konnte das Fahrzeug dann auf der Weißenburger Straße festgestellt werden. Der Fahrzeugführer wollte beim Erblicken der Polizei direkt am Fahrbahnrand halten, touchierte hierbei aber einen Fahrbahnbegrenzungspfeiler.

Im Zuge der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 83-Jährigen eine erhebliche motorische Unsicherheit festgestellt werden. Diese dürfte auf seine Parkinson Erkrankung und die damit verbundene, regelmäßige Einnahme starker Medikamente zurückzuführen sein. Das Fahrzeug wies zudem zahlreiche Unfallschäden auf. Laut dem Fahrzeugführer habe er lediglich eine Leitplanke bei der Auffahrt auf die B10 touchiert. Ob es zu weiteren Unfällen im Verlauf des Tages und entlang der Strecke zwischen Karlsruhe und Lug kam, konnte bisher nicht mit Sicherheit geklärt werden.

Dem 83-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein samt Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Weiter wurde ihm eine Blutprobe entnommen, zur genauen Dokumentation welche möglicherweise beeinträchtigende Medikamente er zum Zeitpunkt der Unfälle eingenommen hatte.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit, sowie Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über eine mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis entscheiden.

Mögliche weitere Unfallbeteiligte, aber auch Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.