Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Nordring

Frankenthal (ots) – Gegen 13:30 Uhr am Samstag 29.07.2023, kam es zu einem Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf dem Nordring kurz nach dem Kreuzungsbereich Carl-Benz-Straße/Nordring. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der 57-jährige Motorradfahrer den Nordring aus Richtung Heßheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal Innenstadt.

Im Kurvenbereich kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne.

Trotz Reanimierungsmaßnahmen erlag der Fahrer seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Die genaue Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist Teil der Ermittlungen, hierfür wurde ein Gutachter beauftragt. Der Nordring zwischen dem Kreuzungsbereich Carl-Benz-Straße/Nordring und dem Kreuzungsbereich Beindersheimer Straße/Nordring wurde für die Zeit der Maßnahmen voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken nach dem Einkaufen

Frankenthal (ots) – Am 28.07.2023 wurde am Nachmittag an einem Einkaufsmarkt im Rhein-Pfalz-Kreis eine Person gemeldet, die weggefahren sei, nachdem sie mehrere Flaschen Bier getrunken habe. Durch die Polizeibeamten kann der 63 Jährige Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis festgestellt und kontrolliert werden, der den Konsum von Alkohol zugab.

Dem Beschuldigten wurde nach freiwilligem Alkoholtest, der 0,87 Promille ergab eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss/Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe/Geldbuße verhängt werden.