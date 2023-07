Frankfurt – Innenstadt: Weiteres Raubdelikt – Opfer von mehreren Personen umringt und ausgeraubt

Frankfurt (ots) – (di) Ein 49-Jähriger wurde in der Nacht von Samstag auf

Sonntag (28./29. Juli 2023) Opfer von 6 Tätern, die ihn in der Innenstadt unter

Vorhalt von Waffen um seine Wertgegenstände brachten. Die Täter sind derzeit

flüchtig.

Der 49-jährige Geschädigte saß gegen 02:10 Uhr auf einer Parkbank in der

Eschenheimer Anlage unweit des Eschenheimer Tors. Aus heiterem Himmel traten 6

Personen an ihn heran und umkreisten ihn. Zwei der Täter hielten ihm ein Messer

sowie ein Reizstoffsprühgerät vor und forderten Wertsachen. Um weiterem Unheil

zu entgehen, händigte der Geschädigte daraufhin seine Tasche mit Geldbörse und

Handy aus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Bei der

Personengruppe handelt es sich um 6 Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren.

Alle waren ca. 170 – 180 cm groß und wurden als osteuropäisch aussehend

beschrieben. Zwei Personen hatten eine kräftige Statur.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten,

sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Revier (1. Polizeirevier)

telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 – 10100 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Flughafen: Familienvater grundlos angegriffen und verletzt

Frankfurt (ots) – (di) Aus bisher unbekanntem Grund verletzte in der Nacht von

Freitag auf Samstag (28./29. Juli 2023) ein Täter einen 56-jährigen

Familienvater am Frankfurter Flughafen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt

und musste medizinisch behandelt werden.

Der 56-Jährige saß gegen 00:30 Uhr mit seiner Familie auf einer Sitzbank im

Bereich des Fernbahnhofs – The Squaire. Dort fiel ihm bereits der spätere Täter

auf, der sich in der Nähe aufhielt und ihn penetrant anstarrte.

Als der Familienvater dann im Beisein seiner Tochter zu einer nahe gelegenen

Bäckerei-Filiale lief, folgte ihm der Täter. Vor der Bäckerei schlug dieser dem

Geschädigten dann unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mehrfach ins Gesicht

und gegen den Körper, bevor er ihn mit einer beschädigten Plastikflasche am Hals

verletzte. Der 56-Jährige fiel zu Boden, woraufhin der Täter von ihm abließ und

in Richtung Regionalbahnhof flüchtete.

Der Geschädigte erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung am Hals, welche

jedoch nicht lebensbedrohlich war. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus gebracht und nach kurzer Zeit dort wieder entlassen.

Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Es liegen jedoch Hinweise auf den

mutmaßlichen Täter vor. Mehrere Zeugen haben die Tat beobachtet.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Streit am Kiosk eskaliert

Frankfurt (ots) – (di) Ein alkoholisierter 24-Jähriger griff gestern Mittag (29.

Juli 2023) im Bahnhofsviertel Polizisten an. Diese wollte lediglich einen Streit

an einem Kiosk schlichten. Die Festnahme und eine Anzeige waren die Folge.

Im Rahmen ihrer Präsenzstreife wurden drei Beamte gegen 13:50 Uhr auf einen

Streit an einem Kiosk in der Mannheimer Straße aufmerksam. Um den Streit zu

schlichten, sollten die beiden Kontrahenten zunächst getrennt werden. Dabei

wurde einer der Streithähne sofort laut gegenüber den Beamten, äußerte sich

abfällig und kam bedrohlich auf die Beamten zu. Beim Versuch den Aggressor auf

Abstand zu halten ergriff dieser die Arme eines Polizisten und versuchte an

dessen Einsatzmittel zu gelangen. Der 24-jährige Störenfried musste daraufhin zu

Boden gebracht und gefesselt werden. Seine Aufforderung zu einem

„Eins-gegen-Eins“ ließ die Beamten kalt. Ebenso die wüsten Beleidigungen und

Beschimpfungen, die der erheblich alkoholisierte Mann von sich gab. Bei einem

Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,59 Promille festgestellt.

Sowohl einer der Beamten, als auch der Beschuldigte erlitten leichte,

oberflächliche Verletzungen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts

des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten sowie Bedrohung und Beleidigung

verantworten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Frankfurt – Innenstadt: Jacke das Objekt der Begierde – Raub in Parkanlage

Frankfurt (ots) – (di) Ein Unbekannter hatte es in der Nacht von Freitag auf

Samstag (28./29. Juli 2023) auf Beute abgesehen. Er raubte in der Obermainanlage

eine Jacke und setzte dabei Reizstoff ein. Er entkam unerkannt.

Die beiden Geschädigten, ein 18-Jähriger sowie eine 19-Jährige, saßen gegen

00:55 Uhr auf einer Parkbank in der Obermainanlage nahe dem Allerheiligentor.

Zwischen sich hatten sie eine Jacke und eine Tasche auf der Bank abgelegt.

Plötzlich näherte sich der unbekannte Täter von hinten, sprühte dem 18-Jährigen

Reizstoff ins Gesicht und griff nach den beiden Gegenständen zwischen den

Geschädigte. Es gelang ihm die Jacke an sich zu nehmen und er lief damit weg.

Der 18-Jährige verfolgte den Täter noch durch die Grünanlage, ließ dann aber ab,

als dieser abermals Reizstoff gegen ihn einsetzte.

Der Täter entkam trotz sofortiger Fahndung unerkannt. Er war ca. 175 cm groß und

von kräftiger Statur, hatte einen Bart und trug eine schwarze Kappe, ein

schwarzes T-Shirt und schwarze Shorts. Er raubte eine schwarze Sportjacke der

Marke „Nike“ mit einem Türkeilogo.

Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (1.

Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 – 10100 entgegen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Zeuge überführt Straftäter

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29. Juli 2023)

schlugen drei Taschendiebe im Bahnhofsviertel zu. Bei ihrem Opfer hatten sie

leichtes Spiel, doch ihr Treiben wurde von einem Zeugen beobachtet. Es erfolgte

die Festnahme.

Zunächst schien es so, als wäre das Handeln der drei Taschendiebe in der

Kaiserstraße von Erfolg gekrönt. Das Trio suchte sich einen 39-Jährigen als

Opfer. Gegen 01:55 Uhr verwickelten zwei der drei Täter den augenscheinlich

Betrunkenen in ein Gespräch, während der Dritte dessen Geldbörse unbemerkt aus

der hinteren Hosentasche zog.

Doch die Tat geschah nur scheinbar unbemerkt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete

das Diebestrio bei der Tat, verständige die Polizei und verfolgte die Täter in

sicherem Abstand bis die Polizisten zugriffen. Alle drei Täter wurden

festgenommen. Das Diebesgut hatte sie noch bei sich.

Die Drei Männer im Alter von 16, 26 und 36 Jahren müssen sich nun wegen des

Verdachts des Taschendiebstahls verantworten. Bei der Überprüfung der Pesonalien

wurde zudem festgestellt, dass bei allen darüber hinaus auch noch Verstöße gegen

das Aufenthaltsgesetz vorliegen. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen

wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

