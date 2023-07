Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Hersfeld – Am 29.07.2023, gegen 17.25 Uhr, parkte ein 57-jähriger Bad Hersfelder seinen Pkw in der Pfeiffergasse. Als er gegen 17.30 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an seiner Fahrertür. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den Pkw des Hersfelders und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Hersfelders entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr. 06621-9320 entgegen.

Verkehrsunfallflucht im Bereich Neuhof – Zeugenaufruf

Am Samstag (29.07.2023), kam es in den frühen Morgenstunden – gegen 04.00 Uhr – zu einer Verkehrsunfallflucht in Neuhof. Ein bisher unbekannter PKW befuhr zum Unfallzeitpunkt die Gieseler Straße – von der Ortsmitte Neuhof kommend – in Richtung Giesel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort zunächst gegen einen Betonpfosten und anschließend gegen eine vor Ort angebrachte Warnbake. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf einen dunkelgrauen/anthrazitfarbenen PKW BMW als mögliches Unfallfahrzeug schließen lassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise an den Polizeiposten Neuhof, Tel. 06655/9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 101 – ein Leichtverletzter

Ein Leichtverletzter und etwa 1.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (28.07.2023) in der Johannesberger Straße in Fulda. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda kam gegen 20.55 Uhr mit ihrem Pkw Opel Astra aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit ihrem Fahrzeug einen entgegenkommenden Pkw Fiat 500 touchierte. Bei dem Unfall zog sich der 21-jährige Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen zu.

Schwerer Diebstahl von sakralem Gegenstand aus Stadtpfarrkirche in Fulda

Unbekannte Täter haben gestern zwischen 15.00 h und 18.00 h die Monstranz mit einer Hostie aus dem Anbetungsraum der Fuldaer Stadtpfarrkirche entwendet. Sie befand sich in einem abgeschlossenen Tabernakel auf dem Altar. Um an die Monstranz zu gelangen, zerschlugen der oder die Täter eine Glasscheibe. Derzeit gibt es keine Hinweise zu den Tätern. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Fulda ( 0661-1050 ) zu melden.

Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Unfall mit Schwerverletztem bei Poppenhausen – Neufeld Am Freitag, den 28.07.2023, gegen 14:50 Uhr befuhr ein 46-jähriger Pritschenwagenfahrer aus Thüringen mit seinem Firmenfahrzeug, einem Opel Movano, die L3330 aus Richtung Gersfeld kommend in Richtung Poppenhausen. In Höhe der Ortslage Neufeld geriet der Pritschenwagen in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er eine abfallende Pferdekoppel und stieß schließlich frontal gegen einen an der Koppel angrenzenden Baum. Der Fahrer des Pritschenwagens wurde durch den Aufprall schwer verletzt, konnte sich jedoch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Am Pritschenwagen, sowie an der Pferdekoppel entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 11000 EUR. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter eingesetzt. Bei der Bergung des Unfallwracks musste die L3330 in Höhe der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Gefertigt: Polizeistation Hilders, POK Kramer