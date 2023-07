Mehrere Kennzeichen in Elz entwendet

65604 Elz, Am Musikantenring/ Am Fleckenberg/ Offheimer Straße, Freitag, 28.07.2023, 19:00 Uhr und Samstag, 29.07.2023, 10:30 Uhr

In der Zeit zwischen Freitag und Samstag wurden im Bereich der oben angegebenen Straßen in Elz mehrere Kennzeichen von Pkw entwendet. Zeugenhinweise werden unter der Tel. Nr.:06431/91400 erbeten.

Sachbeschädigung an Pkw in Oberbrechen

65611 Brechen, Untere Tropbach, Freitag, 28.07.2023, 11:00 Uhr bis Samstag, 29.07.2023, 09:00 Uhr

Von Freitag auf Samstag wurde in der Straße Untere Tropbach ein Ford Ecosport zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000.- EURO. Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Sachbeschädigung an Pkw in Limburg

65549 Limburg, Am Kissel, Freitag, 28.07.2023, 17:30 Uhr und Samstag, 29.07.2023, 12:30 Uhr

Zwischen Freitag und Samstag beschädigten unbekannte Personen einen Außenspiegel an einem Opel Astra in der Straße Am Kissel in Limburg. Täterhinweise hierzu werden unter der Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Unfallflucht in Limburg

65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Fr. 28.07.2023, 19:00 Uhr bis Sa. 29.07.2023, 06:24 Uhr

Auf einem Parkplatz hinter dem Parkhaus des Einkaufszentrums „Werkstadt“ in Limburg wurde in der Zeit von Freitag auf Samstag ein geparkter BMW 316 durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.