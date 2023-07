Grundlos zugeschlagen,

Wiesbaden: Die Polizei-News

Grundlos zugeschlagen,

Wiesbaden, Westend, Frankenstraße, Freitag, 28.07.2023, 14:25 Uhr

(cp)In der Frankenstraße wurde ein junger Mann am Freitagnachmittag grundlos von

einem Unbekannten geschlagen. Der 22 Jahre alte Wiesbadener saß gegen 14:25 Uhr

in einem Hauseingang, als der Unbekannte vorbeikam und ihn kurz ansprach.

Unmittelbar darauf soll der Täter dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht

geschlagen haben und danach einfach weitergegangen sein. Der Täter soll 24 bis

26 Jahre alt und circa 187 cm groß sein. Er trug einen schwarzen Jogginganzug

und eine schwarze Umhängetasche der Marke Nike. Hinweise zu der Person nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 3452140 entgegen.

Frau in Bankfiliale angegangen,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Freitag, 28.07.2023, 17:55 Uhr (mv)Am

Freitagnachmittag ging ein bislang unbekannter Täter eine Frau im Vorraum einer

Bankfiliale am Kaiser-Friedrich-Ring an. Zuerst drückte der Mann der Frau mit

zwei Finger in das Gesicht. Als sich die Frau vor Schmerzen abwendete, erhob der

Täter die Hand und holte zu einem Schlag aus. Dieser Schlag konnte durch einen

anwesenden Bankkunden verhindert werden, indem er den Arm festhielt.

Anschließend entfernte sich der Täter und stieg in einen ESWE Bus der Linie 6

ein. Die Geschädigte beschrieb den Mann als afroamerikanischer Phänotyp, er

hatte kurzes, krauses Haar. Er trau eine schwarze Hose und ein rotkariertes

Hemd. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann wird gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier unter der Rufnummer 0611-345 2140 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Mann schlägt wild um sich,

Wiesbaden, Südost, Bahnhofsplatz, Samstag, 29.07.2023, 23:23 Uhr

(cp)Samstagnacht schlug ein 22 Jahre alter Mann erst auf eine Bekannte, dann auf

Passanten und später noch auf eine weitere Frau ein. Er wurde festgenommen. In

der Nacht traf sich eine 24 Jahre alte Frau aus Mainz mit zwei Bekannten, einer

22-Jährigen aus Rüdesheim und einem 40-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz. Die

drei wollten gemeinsam mit der S-Bahn in Richtung Mainz fahren. Gegen 23:25 Uhr

tauchte dann plötzlich der 22 Jahre alte Täter, eine ehemalige

Online-Bekanntschaft der 24-Jährigen, auf. Er ging auf die junge Mainzerin zu

und schlug anscheinend grundlos und unvermittelt auf sie ein. Mehrere Passanten,

unter ihnen ein 20 Jahre alter Wiesbadener, schritten hieraufhin ein und

trennten die beiden voneinander. Nun ging der Täter auf die Passanten los,

streckte den 20-Jährigen nieder und versuchte ihm gegen den Kopf zu treten, was

durch die Umherstehenden verhindert wurde. Der Täter ergriff hieraufhin die

Flucht und auch das Trio um die 24-jährige Mainzerin rannte davon. Während die

Polizei begann nach Täter und Opfer zu suchen, wurde eine weitere Schlägerei in

einer wartenden S-Bahn gemeldet. Streifen eilten in den Bahnhof und fanden die

24-Jährige sowie deren beiden Bekannten an. Wie sich herausstellte hatten die

drei sich in die S-Bahn geflüchtet, der Täter tauchte aber plötzlich wieder auf.

In der Bahn schlug er dann abermals auf die 24-Jährige ein. Bei dem Versuch

ihrer Freundin zu helfen, wurde die 22-Jährige Rüdesheimerin auch noch von dem

Täter geschlagen. Der 22-Jährige flüchtete zwar erneut, kam aber nicht mehr weit

und wurde am Ausgang zum benachbarten Liliencarré festgenommen. Der

alkoholisierte Täter, bei dem auch noch Betäubungsmittel aufgefunden wurden,

musste auf dem Revier eine Blutprobe abgeben und verbrachte den Rest der Nacht

in einer Zelle. Ernsthafte Verletzungen erlitt keiner der Beteiligten.

Exhibitionist festgenommen,

Wiesbaden, Nordost, Dammbachtal / Idsteiner Straße Freitag, 28.07.2023, 18:10

Uhr / 18:29 Uhr

(cp)Ein Exhibitionist trieb am Freitagabend in Nordost gleich zwei Mal sein

Unwesen. Nach der zweiten Tat wurde er festgenommen. Ein 39 Jahre alter Mann

belästigte am Freitag zunächst gegen 18:10 Uhr eine 57 Jahre alte Frau in der

Straße „Dammbachtal“. Er entblößte sich vor der Wiesbadenerin und kam ihr dabei

sehr nahe. Die 57-Jährige stieß den Mann dann weg, ging weiter und alarmierte

sofort die Polizei. Mehrere Streifen fahndeten noch nach dem Mann, als sich

gegen 18:30 Uhr eine weitere Geschädigte über Notruf meldete. Die 55-jährigen

Frau war unmittelbar davor zu Fuß in der Idsteiner Straße unterwegs, als der

39-Jährige ihr entgegenkam. Sie wechselte noch die Straßenseite, jedoch

vergeblich, denn der Täter tat es ihr gleich und zeigte sich auch der

55-Jährigen in schamverletzender Weise. Dem Mann nun aber auf der Spur, konnte

die Polizei ihn kurz darauf festnehmen.

Jugendliche „chillen“ auf Supermarktdach, Wiesbaden, Kostheim, Hochheimer

Straße, Samstag, 29.07.2023, 00:45 Uhr

(cp)Drei Jungs wurden in der Nacht zum Samstag in Kostheim für Einbrecher

gehalten. Grund für die Verwechslung war die Wahl eines ungewöhnlichen Platzes

zum „Chillen“. Anwohnerinnen und Anwohner meldeten am Samstag gegen 00:45 Uhr

Einbrecher in der Hochheimer Straße. Mehrere Personen würden sich auf dem Dach

eines dortigen Supermarktes aufhalten und scheinbar versuchen in diesen

einzubrechen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und die vermeintlichen

Einbrecher saßen in der Falle. Auf dem Dach fanden die Einsatzkräfte dann neben

drei Stühlen sowie Resten eines alkoholhaltigen Getränks auch drei Jungs im

Alter von 14 und 15 Jahren vor, die dort nur gemeinsam „abhängen“ wollten. Weder

auf dem Dach, noch durch ihre nicht ungefährliche Kletterpartie wurde etwas

beschädigt, dennoch erwartet die jungen Herren nun eine Anzeige wegen

Hausfriedensbruch. Sie wurden allesamt von der Polizei nach Hause gebracht.

Mülltonne angezündet,

Mainz-Kostheim, Hauptstraße, Samstag, 30.07.2023, 01:20 Uhr (jul) In der Nacht

von Samstag auf Sonntag wurde bei einem Brand in Mainz-Kostheim eine

Großraummülltonne beschädigt. Am Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr konnte durch

einen aufmerksamen Zeugen in der Hauptstraße der Vollbrand einer

Großraummülltonne festgestellt werden. Bei dem Brand wurde die Papiermülltonne

vollständig beschädigt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert

Euro. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei von vorsätzlicher

Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrunken zur Tankstelle gefahren und Polizeibeamte beleidigt, 65385 Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße Sonntag, 30.07.2023, 02:00 Uhr

(sw) Mehrere Strafverfahren sind das Resultat einer Trunkenheitsfahrt in den

frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags in Rüdesheim am Rhein. Ein

31-Jähriger aus Ruppertshofen beabsichtigte gegen 02:00 Uhr, seinen PKW an einer

Tankstelle in der Geisenheimer Straße zu betanken, was aber aus technischen

Gründen misslang. Der Herr ließ zunächst seinen Ärger gegenüber den

Tankstellenmitarbeitern freien Lauf und fuhr daraufhin mit seinem PKW weiter,

während der Zapfhahn noch im Tank steckte. Die daraufhin verständigten

Polizeibeamten konnten den PKW mitsamt Fahrer sodann an einer anderen Tankstelle

im Eltviller Ortsteil Hattenheim feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den

Verdacht einer Trunkenheitsfahrt und der Herr wurde zum Zwecke einer

Blutentnahme zu einer Polizeistation verbracht, wo er die mit ihm befassten

Polizeibeamten beleidigte und bedrohte. Nach erfolgten Blutentnahmen und

Einbehaltung des Führerscheins konnte der Mann von der Polizei entlassen werden.

Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet, 65385 Rüdesheim am Rhein,

St.-Urban-Straße 9, Samstag, 22.07.2023, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr

(sw) Die Polizei erhofft sich Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht in der

Rüdesheimer St.-Urban-Straße am vergangenen Samstag. Die 45-jährige Halterin

eines weißen Audi Q5 stellte ihr Fahrzeug gegen 14:00 Uhr in Höhe der Hausnummer

9 ab und musste rund eine Stunde später bei ihrer Rückkehr mehrere Schäden am

Audi feststellen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine Höhe von

ca. 2.000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich

um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen, die Angaben zu

Unfallverursacher und Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06722 / 9112 – 0).

