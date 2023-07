Mit Mistgabel den Rippenbogen getroffen

Speyer (ots) – Am 29.07.23 gegen 20:30 Uhr kam es zu einer Schlägerei in der Industriestraße. Dabei soll zunächst ein 47-jährige Mann eine 37-jährige schwangere Frau mehrfach geschubst haben. Der 53-jährige Lebensgefährte der Frau sei daraufhin in seine Wohnung um eine Mistgabel zu holen. Anschließend warf er die Mistgabel auf den 47-Jährigen. Diese bohrte sich in den linken Rippenbogen und blieb kurzzeitig stecken.

Der 47-jährige Mann nahm daraufhin eine Brechstange und warf sie seinem Kontrahenten an den Hinterkopf. Letztlich schlugen beide Männer aufeinander ein. Bei dem 47-jährigen Mann konnte eine Stichwunde festgestellt werden, weswegen er medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme störte ein 35-jähriger Mann die polizeilichen Maßnahmen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle transportiert. Bei dem Mann konnte ein Einhandmesser in der Hosentasche aufgefunden und sichergestellt werden.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Speyer (ots) – Am Abend des 29.07.23 teilte eine Zeugin gegen 23:30 Uhr der Polizei Speyer einen schwankenden Fahrradfahrer mit. Zusätzlich sei der Fahrer bereits mehrmals gestürzt. In der Kurt-Schuhmacher-Straße konnte der 58-jährige Mann angetroffen werden. Bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Während der Kontrolle musste sich der Mann am Laternenpfahl festhalten, um nicht zu stürzen. Ein Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Der Fahrradfahrer wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.