Unfall im Baustellenbereich der BAB65 (Foto)

Edenkoben (ots) – Am 29.07.2023 gegen 17 Uhr, kam es im Baustellenbereich der BAB 65, FR Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR entstand. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Frankreich kollidierte im Baustellenbereich mit dem Heck eines vorausfahrenden Pkw’s.

Dieser wurde daraufhin in die Baustellenabsperrung geschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die 33-jährige Pkw-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr über den Baustellenbereich umgeleitet.

In Weinberg gerauscht

Siebeldingen (ots) – Am 28.07.2023 befuhr gegen 19:15 Uhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die L511 von Siebeldingen in Richtung Godramstein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und rauschte in einen Weinberg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall weder der Fahrer noch seine zwei Mitinsassen verletzt.

Auf den 25-Jährigen wird nun ein Bußgeldverfahren zukommen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

Fundfahrrad

Billigheim-Ingenheim (ots) – Nach einem möglichen Fahrraddiebstahl in Billigheim-Ingenheim, sucht die Polizeiinspektion von Landau noch nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines aufgefundenen Fahrrades.

Hiesiger Dienststelle wurde am Samstagmorgen ein schwarzes Mountainbike der Marke Ancheer gemeldet. Das Fahrrad hatte der Mitteiler in einem Gebüsch auf der „Purzelmarktwiese“ aufgefunden. Bislang bestehen weder zum rechtmäßigen Eigentümer, noch zum möglichen Tatverdächtigen Hinweise.

Der Eigentümer, aber auch Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

An Ampel aufgefahren

Hochstadt (ots) – Am 28.07.2023 kam es gegen 14:05 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Lichtzeichenanlage der B272 bei Hochstadt. Hiernach musste die 50-jährige BMW-Fahrerin an der rot werdenden Ampel in Fahrtrichtung A65 verkehrsbedingt bremsen.

Eine 28-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies zu spät – es kam zum Zusammenstoß mit einer Gesamtschadenshöhe von circa 2.000 Euro. Die BMW-Fahrerin wurde durch den Auffahrunfall leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Diebstahl aus Gutselstand

Billigheim-Ingenheim (ots) – Im Verlauf des Freitags bis zum Samstagmorgen, kam es im Ortsteil Mühlhofen, zu einem Diebstahl aus einem Süßigkeitenstand. Der Stand ist dort im Zuge des örtlichen Weinfestes aufgestellt. Im oben genannten Zeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter der Holzladen des Standes gewaltsam abgerissen.

Der oder die Täter gelangten so in das Innere des Standes und entwendeten dort zwei Trinkgeldkassen und diverse Süßwaren. Den vorgefundenen Umständen nach muss derzeit davon ausgegangen werden, dass die Täter auch bereits versucht hatten, sich Zutritt zu anderen Ständen zu verschaffen.

Hinweise und Zeugenmeldungen nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Schlägerei auf Weinfest

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am 29.07.2023 kam es gegen 01:05 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Mühlhofener Weinfest unter Beteiligung von circa 10 Personen. Hierbei trafen zwei rivalisierende Gruppen aufeinander. Aufgrund von Streitigkeiten aus der Vergangenheit kam es nun zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Hierbei wurde ein 22-Jähriger sowie ein 24-Jähriger leicht verletzt. Eine der Gruppen flüchtete im Anschluss in einem schwarzen BMW und konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen bisher nicht angetroffen werden.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.