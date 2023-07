Straßenverkehrsgefährdung mit verletzten Personen

Neuhofen (ots) – Am 28.07.2023, gegen 22:37 Uhr kam es in Neuhofen in der Ludwigshafener Straße, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Hier fuhr ein PKW, welcher mit mehreren Personen besetzt war, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen. Auf Grund dessen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und schleuderte ca. 10 m weiter gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug.

Nach dem Verkehrsunfall seien 4 Personen aus dem Fahrzeug ausgestiegen und in Richtung Ludwigshafen davongerannt. Eine der Personen soll zuvor noch die Kennzeichen des Fahrzeuges abmontiert und mitgenommen haben.

Ein Zeuge, der den Unfall wahrgenommen hat, konnte 3 der Personen dazu bewegen, vor Ort zu bleiben und sich doch in ärztliche Behandlung zu begeben, was diese auch taten. Lediglich eine Person war weiterhin flüchtig. An dem Fahrzeug konnten mehrere Spuren gesichert und Gegenstände sichergestellt werden. Die vor Ort verbliebenen Personen wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zeugen die Angaben zu dem Fahrzeug, der flüchtigen Person, sowie den angebrachten Kennzeichen an dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Schifferstadt, unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden durch betrunkenen Fahrradfahrer

Limburgerhof (ots) – Am Abend des 28.07.2023 kam es in Limburgerhof, in der Hans-Sachs-Straße, zu einem Verkehrsunfall durch einen betrunkenen Fahrradfahrer. Dieser war auf Grund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage geradeaus zu fahren, weshalb er gegen einen geparkten PKW stieß und hierdurch selbst zu Fall kam und sich verletzte.

Auf den gemessenen Promillewert von 1,28 Promille angesprochen, gab der Radfahrer an, drei Bier getrunken zu haben. Im Anschluss an die Unfallaufnahme vor Ort wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Betrug durch „Love Scamming“

Böhl-Iggelheim (ots) – Bereits seit fast 2 Monaten wurde einer Dame aus Böhl-Iggelheim über eine unbekannte Person die große Liebe vorgegaukelt. Der Betrüger aus dem Internet spielte der Geschädigten seine Liebe zu ihr vor.

So gab es regelmäßige Kontakte, wodurch er die Geschädigte immer weiter an sich band und sich deren Vertrauen erschlich. Bis er bei dieser schließlich Geld für eine angebliche Krankenhausrechnung oder ein Flugticket erbat, welches die Geschädigte ihm überwies.

Erst nach einer nochmaligen Geldforderung seitens des Betrügers und eines beratenden Gesprächs durch Bankangestellte, erkannte die Geschädigte die Betrugsmasche und brachte dies bei der Polizei zur Anzeige.

Verkehrsunfallflucht

Römerberg (ots) – Am 28.07.2023 im Zeitraum von 09-11:00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die Heiligensteiner Straße in Römerberg entlang. Hierbei touchierte er ein am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw. Dabei wurde der linke Außenspiegel samt Glas beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 EUR

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.