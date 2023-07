Beim Autokauf über den Tisch gezogen

Germersheim (ots) – Zwei Männer erschienen unabhängig voneinander zeitgleich auf der Polizei Germersheim, um Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Die Männer hatten Kaufinteresse an einem Gebrauchtwagen, welcher auf einem Onlineportal inseriert war.

In einem seriös wirkenden Telefonat mit dem vermeintlichen Verkäufer einigte man sich auf eine „Reservierungszahlung“ von 500 bzw. 1.000 Euro. Die Enttäuschung war groß, als die Käufer nach mehrstündigen Autofahrten aus Holland bzw. Österreich feststellen mussten, dass sie einem Betrüger aufgesessen waren.

Tipps zum sicheren Fahrzeugkauf/-verkauf finden Sie hier:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sicherer-autokauf

In Wohnhaus eingebrochen

Westheim (ots) – Zwischen Mittwoch und Freitag hebelten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.