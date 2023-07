Feuerteufel in Wieblingen unterwegs – Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Feuerwehr und Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen zwischen 02.40-04.30 Uhr zu insgesamt 3 Bränden im Stadtteil Wieblingen gerufen. Während die ersten beiden Brände in der Mannheimer Straße eine Mülltonne und einen Stapel Zeitungen betrafen,

verlief der dritte Brand weniger glimpflich.

An der Ecke Käfertaler Straße/Ilvesheimer Straße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein Wohnwagen auf Höhe des dortigen Kinderspielplatzes in Flammen. Die Flammen schlugen schon

meterhoch in den Nachthimmel, sodass ein komplettes Abbrennen des Wohnwagens nicht zu verhindern war. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Aufgrund der

regennassen Witterung ist bei den 3 Bränden mit hoher Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung auszugehen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0621 174-4444.

3 verletzte Fahrgäste im Bus aufgrund automatisch gesteuerter Poller

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Samstag ereignete sich gegen 14:35 Uhr ein Verkehrsunfall in Heidelberg-Kirchheim. Nach dem Einmündungsbereich „Am Kirchheimer Weg“ ist der öffentliche Verkehrsbereich weiter in Fahrtrichtung Harbigweg durch automatische versenkbare Poller eingeschränkt worden.

Die Poller bekommen von den Linienbussen ein Signal übermittelt, welche diese dann zum

senken bzw. öffnen auffordert. Der Fahrer eines Linienbusses musste nun an besagter Stelle ein Fahrzeug der Stadt zuerst passieren lassen. In der Annahme, dass der Poller auch das Signal vom Bus bekommen habe, setzte er sein Fahrzeug in Bewegung.

Als er im Begriff war den Poller zu überfahren bemerkte er im letzten Augenblick, dass sich dieser wieder erhob. Daraufhin bremste der Fahrernden Bus scharf ab um eine Kollision zu vermeiden.

3 sich im Bus befindliche Fahrgäste wurden durch die scharfe Bremsung leicht verletzt und wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Alle konnten dieses aber noch am gleichen

Tag wieder verlassen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden vom bVerkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Tischtennisplatte auf der Autobahn

Heidelberg, BAB 656 (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Freitag gegen 17 Uhr ein Hindernis auf der Fahrbahn am Heidelberger Kreuz. Die Streife der Autobahnpolizei aus Seckenheim staunte nicht schlecht als sie vor Ort eine Tischtennisplatte vorfanden.

Wer das Sportgerät verloren hat ist nicht bekannt. Das Hindernis konnte jedoch schnell beseitigt und der Autobahnmeisterei übergeben werden.

Verpuffung in Restaurantküche verläuft glimpflich

Heidelberg (ots) – Am Samstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einer Verpuffung in einem Restaurant in der Römerstraße. Aus bislang unbekannten Gründen explodierte der Herd in der Restaurantküche und geriet hierbei in Brand.

Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und lüftete im Anschluss die Räumlichkeiten. Der bei der Verpuffung in der Küche anwesende Restaurantleiter blieb bis auf den Schock glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen 4-stelligen Betrag. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigung durch Farbkugeln gegen Hausfassade

Heidelberg (ots) – Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, haben bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 27.07.2023, 19:00 Uhr bis zum 28.07.2023, 08:00 Uhr mehrere mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln an die Hausfassade eines Anwesens unterhalb des Schlosses geworfen. Das Haus wurde dadurch nicht unwesentlich beschmiert.

Des Weiteren wurde mit einer massiven Kette und einem Vorhängeschloss, der Zugang zu dem Anwesen blockiert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, 0621/174-4444 zu melden.