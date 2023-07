4 Verletzte in Diskothek

Mannheim-Quadrate (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versprühte am Sonntagmorgen gegen

04.25 Uhr Pfefferspray in einem Club im Mannheimer Quadrat D 3. Im Anschluss mussten alle Gäste die Räumlichkeiten verlassen. Mindestens 4 Personen erlitten Verletzungen in Form von Atemwegsreizungen. Der Täter konnte von der Tatörtlichkeit flüchten.

Täterbeschreibung:

ca. 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, NBA-Tanktop von Lakers, lange blaue Jeans, NY Cap,

braun-weiße Sneakers.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Tel. 0621 12580 sachdienliche Hinweise entgegen.

Steinwurf auf Linienbus – Fahrgast durch Glassplitter im Gesicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Freitag gegen 21.30 Uhr befuhr ein Linienbus der RNV die Wallstadter Straße in Richtung Feudenheim. In Höhe der Feldstraße warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen die Seitenscheibe des Busses. Hierdurch zersplitterte die Scheibe.

Ein im Bus befindlicher Fahrgast erlitt durch umherfliegende Glassplitter leichte Verletzungen im Gesicht. Der Geschädigte wurde durch einen Rettungswagen, zur Versorgung seiner Wunden in ein Krankenhaus verbracht.

Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Eine Personenbeschreibung des Steinewerfers konnte nicht erlangt werden. Die Ermittlungen aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Person machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/718490 mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal in Verbindung zu setzen.

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag waren gleich 2 betrunkene E-Scooter-Fahrer in Mannheim im innerstädtischen Bereich unterwegs. Ein 21-Jähriger wurde mit 1,2 Promille kontrolliert, ein 20-Jähriger mit 1,1 Promille. Beide Fahrer zeigten deutliche Ausfallerscheinungen und waren nicht mehr fahrtüchtig.

Ihnen wurde jeweils auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, beide müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde einbehalten, der 21-Jährige ist bislang nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass es sich bei den sogenannten E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die Alkoholgrenzwerte für Autofahrer gelten. Auch ist bei Verstößen mit den gleichen Konsequenzen, wie z.B. dem Entzug der Fahrerlaubnis, zu rechnen.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn – Unfallzeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Freitag 28.07.2023 gegen 13.50 Uhr, ereignete sich in Neckarau, Casterfeldstraße/Friedelsheimer Straße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw sowie einer Straßenbahn. Die Straßenbahn stieß mit einem verkehrsbedingt im Gleisbereich haltenden BMW zusammen.

Hierbei einstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zur Feststellung des genauen Unfallherganges werden Zeugen gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim unter der Telefonnummer 0621/1740

in Verbindung zu setzen.