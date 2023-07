Fahrzeugbrand auf der Autobahn – Fahrbahn wieder frei

Dielheim (ots) – Nach dem Fahrzeugbrand auf der BAB6 sind die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr vor Ort abgeschlossen. Das Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und alle Fahrstreifen sind wieder freigegeben. Die Ursache des Fahrzeugbrandes ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeirevieres Walldorf.

Der Sachschaden ist bislang noch nicht unbekannt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Aufgrund der Sperrung des rechten Fahrstreifens entstanden nur minimale Verkehrsstörungen.

Mercedes Sprinter mit Wohnanhänger verunfallt

Dielheim (ots) – Nach einem Unfall gegen 17.34 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn Höhe von Balzfeld war die Fahrbahn aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers gesperrt. Die Fahrbahn ist seit 20.39 Uhr wieder frei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste sich von einem Mercedes Sprinter, aufgrund bislang unbekannter Ursache, der mitgeführte Wohnanhänger von der Anhängevorrichtung. Hierdurch drehte sich das Zugfahrzeug und der Wohnanhänger kippte zur Seite.

Die drei im Mercedes-Sprinter befindlichen Insassen zogen sich durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen in Form Prellungen und Schleudertraumen zu. Sie wurden durch Rettungssanitäter per Rettungswagen vorsorglich in angrenzende Krankenhäuser nach Heilbronn verbracht. Der Einsatz des Hubschraubers war nicht von Nöten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Die Bergung des Wohnanhängers sowie des nicht mehr fahrbereiten Zugfahrzeuges dauerte bis 20.25 Uhr. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe bis 20.39 Uhr gereinigt werden.

Hiernach wurde die Fahrbahn wieder komplett freigegeben.

Fußgänger von PKW auf der L 532 erfasst und tödlich verletzt

Reichartshausen (ots) – Gegen 01:20 Uhr kam es auf der L 532 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Ein 36-jähriger Mann war aus bisher ungeklärten Gründen zu Fuß auf der Landstraße unterwegs. Ein vorbeifahrender 35-jähriger Mann übersah den Fußgänger und erfasste diesen mit seinem VW Caddy.

Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Zur Unfallaufnahme musste die L 532 für über 5 Stunden voll gesperrt werden. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, bei dem Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf unter der Tel.

06227-358260 melden.

Schwerer Verkehrsunfall

Viernheim/A 659 (ots) – Aus bisher unbekannter Ursache kam es zwischen 2 nebeneinander fahrenden Fahrzeugen zu einer Kollision. Diese führte dazu, dass sich eines der beiden Fahrzeuge überschlug und auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt. Die Unfallaufnahme wurde vom Verkehrsdienst Mannheim-Seckenheim übernommen. Die Fahrbahn ist mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.