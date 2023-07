Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Elmstein: Heckscheibe eingeschlagen

Elmstein (ots) – In der Nacht vom 28.07.2023 auf den 29.07.2023 schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines in der Steingasse geparkten Pkw der Marke VW mit DÜW-Kennzeichen ein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

