Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Schlägerei an der Metzgertheke

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Nachmittag des 29.07.2023 kam es an der Metzgertheke eines Supermarktes in Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Männer und dem Geschädigten. Zunächst gerieten die Beteiligten wohl wegen zu geringem Abstands in der Warteschlange in Streit. In Folge des Streits habe ein 24-Jähriger den Geschädigten geschubst und geschlagen. Hierdurch wurde der Mann leicht verletzt. Die Beamten stellten den notwendigen Abstand wieder her und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Neustadt: Fahrrad in Bach

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 29.07.2023 bemerkte ein aufmerksamer Zeuge ein Fahrrad im Speyerbach im Bereich der Landwehrstraße. Die Streife konnte das blaue Herrenrad der Marke Kalkhoff aus dem Bach ziehen. Aufgrund des Zustandes des Fahrrads geht die Polizei davon aus, dass das Rad möglicherweise durch Unbekannte entwendet und im Speyerbach entsorgt wurde. Hinweise auf den Eigentümer liegen derzeit nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):