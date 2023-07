Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Katze angeschossen

Bad Dürkheim (OT Hardenburg) (ots) – Bislang unbekannter Täter schoss eine Katze vermutlich mit einem Luftgewehr an. Die Freigängerkatze der Geschädigten zeigte seit ca. 3 Wochen Probleme beim Anklappen des Schwanzes. Am gestrigen Tag fiel der Tierbesitzerin ein kleines Geschoss im Schwanz auf, welches durch einen Tierarzt entfernt werden konnte. Die Katze ist wohlauf. Die Tatörtlichkeit ist unbekannt, dürfte sich jedoch auf den Bereich Bad Dürkheim, Ortsteil Hardenburg, „Klaustal“ und auf das angrenzende Waldgebiet beschränken. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, sich telef. unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Lambrecht: Sachbeschädigung an Hausfassade

Lambrecht (Pfalz) (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 21.07.2023 und dem 24.07.2023 besprühten Unbekannte eine Hausfassade auf dem Friedrich-Ebert-Platz mit Farbe. Zudem wurde eine Fenstervergitterung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Dirmstein: Autofahrer berauscht

Dirmstein (ots) – Bei der Verkehrskontrolle eines 20 Jahre alten Autofahrers am 28.07.2023 gegen 01:45 Uhr zeigte dieser Auffälligkeiten, die für einen vorangegangenen Drogenkonsum sprechen. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde von den Polizeibeamten untersagt und die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchung die Konzentration des Wirkstoffes im Blut zeigen wird, angeordnet. Wegen Verstoßes gegen § 24 a Abs. II StVO wurde gegen den jungen Mann nun in ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

