Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Ohne Führerschein auf Diebestour

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 28.07.2023 gegen 22:30 Uhr meldete ein Geschädigter aus der Pulverturmstraße, dass gerade ein weißer Transporter vorgefahren sei und durch die Insassen mehrere Felgen von seinem Grundstück entwendet wurden. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Transporter in Tatortnähe gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß und dass er unter dem Einfluss von THC stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die entwendeten Felgen konnten im Transporter sichergestellt und an den Geschädigten übergeben werden. Gegen den Fahrer und seinen 16-jährigen Beifahrer wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Neustadt: Räuberischer Diebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Nachmittag des 28.07.2023 kam es in einem Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Ladendiebstahl. Hierbei wurden zwei Musikboxen im Wert von 100 Euro von einem 31-Jährigen entwendet. Als der Ladendetektiv den Mann auf den Diebstahl ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Ein weiterer Mitarbeiter des Marktes versuchte den Dieb festzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Hierbei verletzte sich der Mitarbeiter leicht (keine Behandlung nötig). Durch einen zufällig privat anwesenden Polizeibeamten konnte der Täter gestoppt und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Neustadt: Kennzeichendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 27.07.2023 zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr entwendeten Unbekannte das Kennzeichen eines Motorrades auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Chemnitzer Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

