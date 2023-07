Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Diebe bedienen sich aus Garage –

Nach einem Diebstahl aus einer Garage in der Straße „Hinter der Burg“, bittet die Polizei um Mithilfe. Heute Morgen, gegen 03.20 Uhr meldete ein Anwohner mehrere Personen, die mit einem Poket-Bike, einem Motorrad und zwei Fahrrädern in Richtung des KIK Markt unterwegs waren. Eine Streife fand dort lediglich das Poket-Bike auf. Personen oder die anderen Fahrzeuge waren nicht mehr dort. An der Anschrift des Besitzers stand das Gargentor und die Türen des darin stehenden Pkw offen. Es stellte sich letztlich heraus, dass sich Diebe Zutritt zu der Garage verschafft, den Wagen geöffnet und das Poketbike, die Yamaha sowie zwei E-Bikes mitgenommen hatten. Letztlich lag die Yamaha auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes und die beiden Fahrräder im Gebüsch an der Ostumgehung, in Höhe des Rockenberger Weges. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu den Personen machen? Wem ist die Gruppe im Stadtgebiet, insbesondere im Bereich der Straße „Hinter der Burg“ oder an der Ostumfahrung noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Büdingen: Dreister Diebe greift sich Rad –

Im Hans-Merian-Ring schlug am frühen Donnerstagmorgen ein Fahrraddieb zu. Gegen 05.00 Uhr holte der Besitzer sein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke „Focus“ aus der Garage und stellte es für einen kurzen Moment hinter einem Wohnwagen ab. Bis er keine fünf Minuten später zurückkehrte, hatte sich der Dieb dieses bereits geschnappt und war fortgefahren. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des rund 3.200 Euro teuren E-Bikes nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Hirzenhain: Fahrrad gestohlen –

Mit einem Carbon-Mountainbike im Wert von rund 2.600 Euro suchten Diebe in der Karl-Birx-Straße das Weite. Am Dienstagabend, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr schloss der Besitzer sein Bike an einem Zaun der Kirche fest. Der Täter durchtrennte das Stahlseil und nahm das Mountainbike mit. Zeugen, die den Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Raub auf Bad Nauheimer Spielothek – Polizei fahndet nach Duo –

Bad Nauheim: Heute in den frühen Morgenstunden überfiel ein Duo in der Hauptstraße eine Spielothek.

Gegen 03.50 Uhr betraten die beiden mit schwarzen Sturmhauben maskierten Männer die Spielhalle, während ein Mitarbeiter diese gerade schließen wollte. Einer der Täter bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Sein Komplize machte sich mit einem Brecheisen an mehreren Spielautomaten zu schaffen und brach die Geldschächte auf. Die Täter raffte ihre Beute zusammen und flohen in unbekannte Richtung. Angaben zur Höhe der Beute können momentan noch nicht gemacht werden.

Beide Räuber waren etwa 175 cm groß und von normaler Statur. Beide trugen blaue Jacken, dunkle Hosen und Schuhe sowie schwarze Masken und dunkle Handschuhe.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Überfall heute Morgen, gegen 03.50 Uhr in der

Hautpstraße beobachtet? Wem sind die beiden Männer vor dem Raub oder im Anschluss

aufgefallen? Wer hat sonst in diesem Zusammenhang an der Spielhalle Personen

oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden Räuber machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Tankstellenräuber erbeutet in Echzell-Gettenau Bargeld – Polizei sucht Zeugen –

Friedberg (ots)

Echzell – Gettenau: Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe floh gestern Nachmittag ein Räuber aus einer Tankstelle in der Hauptstraße.

Um 14.13 Uhr ging der Täter mit vorgehaltener Pistole zum Kassentresen und forderte unmissverständlich die Herausgabe von Bargeld. Ein Mitarbeiter übergab ihm eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Der Räuber rannte anschließend aus dem Verkaufsraum und floh in Richtung Ortsmitte.

Über Alter und Größe des Räubers kann der Mitarbeiter keine genauen Angaben machen. Der Unbekannte hatte blonde Haare und sprach akzentfrei Deutsch. ‚Er hatte sich ein blaues Tuch vor Mund und Nase gebunden, trug eine schwarze Kappe, einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen sowie weiße Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Überfall gestern Nachmittag, gegen 14.13 Uhr in der

Hauptstraße beobachtet? Wem ist der Täter vor dem Raub an der Tankstelle oder im

Anschluss auf seiner Flucht in Gettenau aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.