Verkehrsunfall mit Microcar – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Lauterbach (Hessen) (ots)

Am Mittwoch (26.07.2023) befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer aus Lauterbach (Hessen) mit seinem Fahrzeug der Marke Microcar gegen 00.10 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Fuldaer Straße. In Höhe der Hausnummer 60 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Tiguan. Durch die Wucht des Anpralls kippte das Fahrzeug der Marke Microcar (Leichtfahrzeug, 45 km/h) auf die Seite und kam so zum Stillstand. Der Unfallverursacher konnte, offenbar mit Hilfe einer anderen Person, das Fahrzeug verlassen und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Er konnte jedoch unmittelbar danach ermittelt werden. Da bei dem 17-jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Fahrtüchtigkeit im Blick: Polizeiliche Bilanz der „DiS“-Kontrolltage

Bad Hersfeld/Vogelsberg. Die osthessische Polizei führte in der vergangenen Woche vom 25. bis 27.07.2023 unter dem Motto „DiS – Drogen im Straßenverkehr“ mobile und stationäre Kontrollen mit Schwerpunkt in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg durch – dabei hatten die Beamtinnen und Beamten insbesondere die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden im Blick. Bei 34 der insgesamt 679 kontrollierten Personen ergab sich der Verdacht, dass diese unter Drogeneinfluss standen.

Fahren unter Drogeneinfluss beeinträchtigt in ganz erheblichem Maße die Verkehrssicherheit. Um auf entsprechende Gefahren und mögliche Konsequenzen hinzuweisen, führt die osthessische Polizei zielgerichtete Kontrollen und eine fortwährende Präventionsarbeit durch.

Im vergangenen Jahr ereigneten sich rund 283 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auf den osthessischen Straßen – das ist alle anderthalb Tage ein Unfall, davon in 44 Prozent der Fälle mit Personenschaden. Doch neben der Gefahr von Unfällen, kann das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auch weitere weitreichende Folgen für die Betroffenen haben: Von Geldbuße, Punkten in Flensburg, dem zeitweisen oder dauerhaften Verlust des Führerscheins, einem drohenden Strafverfahren, bis hin zu Schadensersatzansprüchen oder der Zahlung von Schmerzensgeld – die Konsequenzen sind vielfältig, sogar der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes kann bei einem Fehlverhalten drohen.

Über den gesamten Aktionszeitraum verteilt, kontrollierten täglich über 50 Beamtinnen und Beamte den fließenden Verkehr, unter anderem mit Kontrollstellen an den Autobahnen A5, A7 und der B62 – insgesamt rund 500 Fahrzeuge. Neben einigen Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen leiteten die Kontrollkräfte insgesamt 71 Strafverfahren ein – ein Großteil wegen unerlaubtem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln, aber auch wegen fahrerlaubnis-, aufenthalts- oder waffenrechtlichen Verstößen. Insgesamt wurden über 200 Gramm Drogen, zumeist Marihuana, sichergestellt und 14 Barverwarnungen ausgesprochen.

Um die Unfallzahlen zu senken und die Menschen auf Gefahren hinzuweisen, wird die osthessische Polizei auch weiterhin ihren Fokus auf das Thema „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ legen und Kontrollen in allen drei osthessischen Landkreisen durchführen.

Fahrzeuge in der Heinrichstraße beschädigt

Fulda. Zwei Pkw wurden in der Nacht zu Sonntag (23.07.), gegen 1.50 Uhr, in der Heinrichstraße von einem Unbekannten beschädigt. Von einem blauen Seat Ibiza sowie einem weißen Kia Niro, bei welchem zusätzlich das auf einem Fahrradträger befindliche Zweirad beschädigt worden ist, wurde jeweils ein Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 3.700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch

Fulda. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagmorgen (24.07.), gegen 5.30 Uhr, und Donnerstagnachmittag (27.07.), gegen 16 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Schurz-Straße in Neuenberg. Die Wohnungstür im Dachgeschoss wurde gewaltsam aufgebrochen und aus dem Inneren ein iPhone 14 Pro im Wert von rund 1.300 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw und Bagger

Neuhof. Am Mittwoch (26.07.), zwischen 7 und 10.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im Zollweg einen weißen VW Transporter und einen Bagger der Marke „CAT“. Beide Fahrzeuge waren auf einem umzäunten Privatgrundstück abgestellt. Der oder die Täter warfen vermutlich bislang unbekannte Gegenstände auf die Scheiben der Fahrzeuge, wodurch diese beschädigt wurden. Der Gesamtsachschaden wird mit rund 900 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch

Fulda. In der Petersgasse verschafften sich am Donnerstag (27.07.), zwischen 7.30 Uhr und 20.15 Uhr, unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Sie brachen gewaltsam eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit einer geringen Menge Bargeld sowie einer Cognac-Flasche flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf nach Thuja-Hecken-Brand

Lauterbach. Am Donnerstagmorgen (27.07.), gegen 6.20 Uhr, kam es zum Brand einer Thuja-Hecke im Sudetenweg.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren aufmerksame Anwohnerinnen und Anwohner auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten unmittelbar begonnen die Flammen zu löschen. Auch die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand gänzlich ablöschen.

Eine Helferin wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Durch das Feuer wurden neben der Hecke ebenfalls drei im Nahbereich geparkte Pkw beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei in Lauterbach.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Ein Sportlerheim in der Straße „Am Schloßberg“ in Altenburg wurde am frühen Donnerstagmorgen (27.07.) Ziel unbekannter Täter. Nachdem sich die Einbrecher gewaltsamen Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie zwischen 2.40 Uhr und 3.20 Uhr die Räumlichkeiten. Mitsamt einem Laptop der Marke Lenovo im Wert von circa 300 Euro flüchteten sie schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Umgekippter Wohnwagen sorgt für Stau auf der A 7

Am Donnerstagvormittag (27.07.), gegen 11 Uhr, ereignete sich auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und dem Fuldaer Dreieck ein Verkehrsunfall mit einem Wohnanhänger.

Derzeitigen Erkenntnissen nach verlor ein 66-jähriger Fahrer mit seinem VW Passat aus noch unklarer Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen geriet der Anhänger, auf welchem ein Wohnwagen transportiert wurde, ins Schleudern, wurde vom Pkw getrennt und landete auf dem Dach. Die Fahrbahn musste kurzzeitig vollgesperrt werden. Der Verkehr konnte jedoch nach Eintreffen der Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg einspurig über den Standstreifen an dem Unfall vorbeigeleitet werden.

Der 66-jährige Fahrer und sein 65-jähriger Beifahrer – beide aus Aachen – kamen vorsorglich zur medizinischen Abklärung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sie blieben glücklicherweise unverletzt und wurden kurze Zeit später wieder entlassen.

Nach Abschluss der Räumungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn nach rund dreieinhalb Stunden wieder komplett freigegeben werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro.

Drei Verkehrsunfälle mit insgesamt vier Verletzten und zwei Unfallfluchten

Friedewald – Am Dienstag (25.07.), um 12.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich die Gottfried-Schenker-Straße oder die Bundesstraße 62 in Richtung Kreisverkehr der B 62 / Autobahnauffahrt A 4. Aus ungeklärter Ursache kam der Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit den Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel (u.a. das Zeichen 222 StVO – Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts / rundes Schild mit weißem Pfeil). Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld – Am Dienstag (25.07.), um 16 Uhr, befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug mit niederländischem Kennzeichen den rechten von insgesamt drei Fahrstreifen der Straße „Schillerplatz“. Er ordnete sich an der Kreuzung zur Dippelstraße auf der rechten Fahrspur für Geradeausfahrer ein. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen und ordnete sich an der Kreuzung auf dem mittleren Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, wollte der Lkw-Fahrer doch nach links abbiegen und wechselte den Fahrstreifen, offenbar ohne auf die links neben sich befindliche Pkw-Fahrerin zu achten. Die Pkw-Fahrerin hatte keine Möglichkeit auszuweichen, da links neben ihr auch ein Fahrzeug stand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließen unerlaubt vom Unfallort. Das Kennzeichen des Lkw konnte noch abgelesen werden. Hinweise auch zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (26.07.), um 17:15 Uhr, befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Frankfurter Straße aus Richtung Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld. An der Einmündung Frankfurter Straße / B 27 fuhr die Frau weiter geradeaus in Richtung Stadtzentrum. Hierbei kam es an der Einmündung zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Pkw-Fahrer aus Ludwigsau. Dieser befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Bad Hersfeld kommend und bog nach links auf die B 27 in Richtung Bebra ein. Beide Fahrzeugführer behaupten, an der Ampel „grün“ gehabt zu haben. Beide Pkw befanden sich auf einer Vorfahrtsstraße, geregelt durch das Zeichen 306 StVO (gelbe Raute mit weißem Rand), wobei der Pkw-Fahrer als Linksabbieger wartepflichtig gewesen wäre. Die Pkw-Fahrerin sowie der Pkw-Fahrer mit zwei minderjährige Beifahrerinnen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro.

Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 27 bei Burghaun

Am Donnerstag (27.07.) kam es gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Ortsausgang von Burghaun in Höhe eines an der Bundesstraße 27 gelegenen Lebensmittelmarktes. Eine 29-jährige Seat Fahrerin aus Hünfeld wollte vom Lebensmittelmarkt kommend auf die B 27 nach links in Richtung Hünfeld auffahren und übersah hierbei offenbar den vorfahrtsberechtigten Pkw Ford, der aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld fuhr.

Der 42-jährige Fahrer des Pkw Ford konnte einen Zusammenstoß mit dem Seat nicht mehr verhindern, sodass beide Fahrzeuge mittig der Fahrbahn zusammenprallten.

Hierdurch wurde die Fahrerin des Seat und zwei im Ford mitfahrende Kinder leicht verletzt. Zwei Verletzte wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Vor Ort waren auf Grund der anfänglichen Meldung über weiterer Verletzte fünf Rettungswagen eingesetzt. Des Weiteren waren Feuerwehrkräfte aus Burghaun und Rothenkirchen im Einsatz.

An beiden Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, sodass beide abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 18.500 Euro.