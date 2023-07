Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Außenmauer einer Fabrik besprüht – Offenbach

(dj) Nach ersten Erkenntnissen besprühte eine noch unbekannte Person in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, eine Außenmauer der Hayne Fabrik im Nordring 82. Der Sachschaden wurde vermutlich mit weißen und schwarzen Spraydosen verursacht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Autofahrer geschlagen – Offenbach

(hf) Ein 71-jähriger Offenbacher war am Mittwoch mit seinem VW Tiguan von der Autobahn kommend Richtung Offenbach unterwegs. Als er gegen 16 Uhr an der roten Ampel am Taunusring Ecke Sprendlinger Landstraße anhalten musste, stieg aus einem nachfolgenden Honda, welcher eine ganz auffällige Folierung auf der Motorhaube hatte, der Fahrer aus. Der Mann trat an den Wagen des Offenbachers heran, beschimpfte diesen, schlug und trat gegen den Tiguan, riss die Fahrertür auf und schlug den Senior. Anschließend stieg er wieder in seinen Civic und fuhr über die Sprendlinger Landstraße nach Norden davon. Vor der Auseinandersetzung habe der Honda-Fahrer bereits seit der Abfahrt von der Autobahn gedrängelt und gehupt, auch andere Fahrer müssen diese Fahrmanöver mitbekommen haben. Daher bittet die Polizei in Offenbach um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Dach eingestürzt – Heusenstamm

(hf) Am frühen Freitag stürzte das Flachdach eines Pavillons in der Hohebergstraße ein. Rettungskräfte der Feuerwehr sowie die Polizei begaben sich gegen 3 Uhr zu dem dortigen Geschäft und stellten fest, dass durch das etwa 10 mal 10 Meter große eingestürzte Dach niemand verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Regenlast das Dach zum Einsturz gebracht haben. Der Schaden wird durch die Polizei auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Unfall auf regennasser B45 – Gemarkung Rodgau

(hf) Am Freitag, gegen 8 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit seinem 5er BMW an der Anschlussstelle Jügesheim auf die Bundesstraße 45 in Richtung Hanau auf. Am Ende der Auffahrt geriet der Wagen des Dietzenbachers auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Ein 20-Jähriger aus Babenhausen konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem BMW X5 gegen den schleudernden Pkw. Ein nachfolgender 49-Jähriger stieß mit seinem Lastkraftwagen gegen den X5, hierbei wurden die geladenen Frischeier auf dem Brummi beschädigt. Der Fahrer des 5er BMW wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen; er kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des BMW X5 erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer des Lastkraftwagens blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 70.000 Euro. Die B45 musste in Richtung Hanau für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Wer beschädigte den roten Hyundai? – Langen

(dj) Wer am Freitagmittag (16. Juni), gegen 14.40 Uhr, in der Elisabeth-Selbert-Allee auf dem Parkplatz des dortigen Rossmann unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Nach ersten Erkenntnissen stellte eine Unbekannte ihr Rad am dafür vorgesehenen Ständer neben dem geparkten Hyundai Tucson im Bereich des Haupteingangs ab. Nach dem erledigten Einkauf im Markt kehrte die Verursacherin zu ihrem Drahtesel zurück. Aus bisher ungeklärter Ursache fiel das Rad bei der Aufnahme oder beim Losfahren offenbar gegen den Hyundai und beschädigte die hintere linke Tür. Anschließend entfernte sich die unbekannte Dame, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Schaden am Wagen wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei in Langen bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Einbrecher klauen Tresor aus Zahnarztpraxis – Seligenstadt

(dj) Unbekannte waren in der Nacht zum Donnerstag in einer Zahnarztpraxis in der Frankfurter Straße zugange und entwendeten einen Tresor. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, verschafften sich die Eindringlinge über die Haupteingangstür Zugang ins Gebäude. Anschließend hebelten sie eine Labortür der Praxis auf und durchsuchten mehrere Räume. Mit ihrer Beute, einem Tresor, entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Inhalt des Tresors ist bisher nicht näher bekannt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Wer fuhr gegen den grauen Toyota? – Maintal/Bischofsheim

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag im Bereich des Fechenheimer Weg 30er-Hausnummmer ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen touchierte eine unbekannte Person, gegen 17 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Toyota Corolla Hybrid. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 5.000 Euro teuren Schaden der Heckseite des Wagens und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe zu melden.

Einbruch in Frisörgeschäft – Freigericht

(hf) Auf die Einlage der Kasse, Kosmetikartikel und auf eine Haarschneidemaschine haben es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag in Altenmittlau ein Friseurgeschäft in der Hauptstraße heimsuchten. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hebelten die Ganoven ein Seitenfenster des Gebäudes auf und gelangten über ein Nebenzimmer in den Laden. Dort nahmen sie das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro an sich und flüchteten. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer der Polizei Gelnhausen (Telefon 06051 827-0).

Unfallflucht: Wer hat den Verursacher gesehen? – Gründau/Rothenbergen

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagmittag in der Schillerstraße ereignet hat. Zwischen 11 und 12 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Abbiegen in Richtung Brüder-Grimm-Straße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mazda CX-5. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 500 Euro teuren Schaden an der Fahrertür des weißen Wagens und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 31. Kalenderwoche 2023

(dj) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten