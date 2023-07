Bergstrasse

Viernheim: Nach verbalen Streitigkeiten Pfefferspray versprüht / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Am Donnerstagabend (27.7.) gerieten zwei jugendliche

Personengruppen gegen 19.10 Uhr im Bereich der Weinheimer Straße, nahe des

Kapellenwegs, aneinander. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Gruppe von vier

Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren nach vorangegangenen verbalen

Streitigkeiten von fünf bis sechs Jugendlichen mit Schlägen attackiert worden

sein. In diesem Zusammenhang kam es auch zu dem Einsatz von Pfefferspray. Die

Jugendlichen wurden vor Ort ärztlich versorgt und im Anschluss nach Hause

entlassen. Eine 34-Jährige Anwohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer

angrenzenden Wohnung befand, atmete den Reizstoff ebenfalls ein und klagte im

Anschluss über Hals- sowie Atemwegsreizungen. Die Täter flüchteten zu Fuß in

Richtung Innenstadt. Die Ermittlungen dauern an.

Zu den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1.Täter: männlich, 14-15 Jahre, 1,60 Meter groß, blonde Haare, kräftige Statur,

trug zur Tatzeit eine Cappy der Marke „Gucci“, einen Pullover in den Farben

blau/rot mit der weißen Rückenaufschrift „Arsenal“ sowie eine schwarze

Jogginghose – er soll Pfefferspray versprüht haben

Täter: männlich, 15-16 Jahre, 1,80 – 1,85 Meter groß, blonde, nach hinten

gegelte Haare, trug eine schwarze Jacke und beige Cargo-Hose – er soll ebenfalls

Pfefferspray versprüht haben Täter: männlich, 14-15 Jahre, 1,70 Meter groß, trug eine schwarze Cappy sowie

schwarze Jacke und war zur Tatzeit mit einer blauen Jeans der Marke „G-Star RAW“

mit einer Aufschrift auf der hinteren Hosentasche bekleidet Täter: männlich, 1,75 Meter groß, Boxerschnitt Täter: männlich, 14-15 Jahre, schwarz gekleidet

Die Kriminalpolizei (K35) in Heppenheim hat Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet und sucht zur Aufklärung der Tat Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Die Beamtinnen und Beamten

sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Bensheim: Diebe im Mehrfamilienhaus – Bargeld aus Wohnung entwendet / Wer hat etwas gesehen?

Bensheim (ots) – Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag

(24.7., 17 Uhr) und Donnerstagnachmittag (27.7., 17.20 Uhr), ihr Unwesen in der

Fehlheimer Straße, nahe der Kirchbergstraße, getrieben. Ersten Erkenntnissen

zufolge verschafften sich die Kriminellen auf bislang unbekannte Weise Zugang zu

der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort Bargeld. Im Anschluss

suchten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt das Weite.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut

und sucht zur Aufklärung der Tat Zeugen, denen im Tatzeitraum und in Tatortnähe

möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind. Wer in diesem Zusammenhang

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer

06252/706-0 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

Viernheim: Polizei lädt zu zwei Fahrradcodierungen ein/Anmeldung notwendig

Viernheim (ots) – Die Polizei in Viernheim lädt am Freitag, den 4. August sowie

am Freitag, den 1. September, jeweils in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr, zu

einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem dortigen Gelände in der

Kettelerstraße 6A ein.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl

zu schützen. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte telefonisch an die

06204/9377-0.

Für Ihren persönlichen Termin benötigen Sie ein Identifikations-Dokument, einen

Eigentumsnachweis sowie den Schlüssel für das Schloss und ggf. den Akku. Bitte

bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer Ihres

Rades in Erfahrung. Damit können Sie zu einem zügigen, reibungslosen Ablauf

beitragen.

Darmstadt

Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwischen 23.00 Uhr am Mittwoch (26.7.) und 06.45 Uhr am

Donnerstag (27.7.) suchten Kriminelle ein Mehrfamilienhaus in der Holzhofallee

heim. Die Unbekannten nutzten vermutlich ein gekipptes Fenster, um in eine

dortige Wohnung zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und

Schubladen nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem Bargeld sowie ein

Mobiltelefon. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem Stehlgut in unbekannte

Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 bei der Polizei in Darmstadt zu

melden.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Handlungshinweise:

Die Haus- oder Wohnungstür sollte nicht nur ins Schloss gezogen,

sondern immer zweifach abgeschlossen sein

sondern immer zweifach abgeschlossen sein Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten immer zu sein.

Nutzen Sie, falls möglich, abschließbare Fenstergriffe.

Platzieren Sie den dazugehörigen Schlüssel so, dass er von außen

nicht sichtbar ist

Nutzen Sie, falls möglich, abschließbare Fenstergriffe. Platzieren Sie den dazugehörigen Schlüssel so, dass er von außen nicht sichtbar ist Lassen Sie nie Schlüssel von innen in den Schlössern stecken

Deponieren Sie Haustür- oder Wohnungsschlüssel niemals unter

Fußmatten oder anderen Stellen außerhalb des Hauses – geübte

Täter kennen sämtliche Verstecke!

Fußmatten oder anderen Stellen außerhalb des Hauses – geübte Täter kennen sämtliche Verstecke! Simulieren Sie Anwesenheit. Ist es draußen dunkel, sollten im

Innenraum Lampen leuchten

Innenraum Lampen leuchten Schließen Sie Rollläden zur Nachtzeit

Darmstadt: Schmuck bei Einbruch entwendet

Darmstadt (ots) – Auf Schmuck hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem

Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße abgesehen.

Zwischen 10.15 Uhr und 11.40 Uhr am Donnerstagvormittag (27.7.) kletterten die

Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen auf ein Baugerüst und drangen durch

ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen im Stadtteil Bessungen ein. Im Inneren

durchsuchten sie mehrere Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit ihrer

Beute ergriffen sie im Anschluss unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22

der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auf

Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in

Tatortnähe aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Suche nach 66-jähriger Frau Ruhland

Reinheim (ots) – Seit Freitagmorgen (28.07.), 07.30 Uhr, wird die 66-jährige

Frau Ulrike Ruhland von Angehörigen vermisst. Frau Ruhland kehrte von einem

Spaziergang nicht zurück und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Es könnte von daher sein, dass sich die Dame in einer hilflosen Lage befindet.

Frau Ruhland ist zeitweise nicht orientiert, aufgrund ihrer sonstigen

körperlichen Mobilität jedoch in der Lage, auch weitere Strecken zu Fuß oder

öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Beschrieben wird Frau Ruhland als 168 cm

groß, kurze graumelierte Haare, normale Statur. Zuletzt bekleidet mit einem

blau-weiß-gestreiften Pullover, hellblauen Jeans und dunkelgrauen

Stoffhausschuhen. Wer Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort von Ruhland

machen kann, möchte sich bitte mit der Polizeistation in Ober- Ramstadt (Tel.:

06154-63300) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Eppertshausen: Nach Einbrüchen 26-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Eppertshausen (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt

und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 26 Jahre alter Mann befindet sich nach seiner Festnahme am frühen

Donnerstagmorgen (27.7.) und der anschließenden richterlichen Vorführung im

Laufe des Freitags (28.7.) in Untersuchungshaft. Gegen 3 Uhr am frühen Morgen

verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten verdächtiges Treiben

auf ihrem Grundstück. Laut Anwohner sollen bereits die Schlösser von zwei

Pedelecs aufgebrochen und die Räder zum Abtransport bereitgestellt worden sein.

Umgehend wurden mehrere Streifen nach Eppertshausen geschickt, die im Rahmen der

Fahndung gegen 4.30 Uhr im Bereich der Jahnstraße den späteren Tatverdächtigen

festnehmen konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 26-Jährige, der

keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, für weitere Taten in Eppertshausen in

dieser Nacht in Frage kommen.

Unter anderem soll er aus einer Gartenhütte in der Beethovenstraße mehrere

Gegenstände gestohlen haben, die die Polizeikräfte bei der Festnahme bei ihm

sicherstellten. Der Festgenommene kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle der

Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am

Freitagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser

erließ einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete den Vollzug des Haftbefehls an.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen in

Zusammenhang mit den Fällen betraut.

Alsbach-Hähnlein: Zeugen nach Kabeldiebstahl gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Auf größere Mengen Kupferkabel hatten es Kriminelle in

der Zeit von Mittwoch (26.7.) bis Donnerstag (27.7.) abgesehen. Zwischen 15.00

Uhr am Mittwoch und 09.45 am nächsten Morgen gelangten die unbekannten Täter auf

eine Baustelle auf der Landstraße 3261 bei Alsbach-Hähnlein. Anschließend

entwendeten sie aus zuvor aufgehebelten Containern Kupferkabel im Wert von

mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute verließen die Kriminellen den Tatort und

flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06157/9509-0 beim Kommissariat 42 in Pfungstadt zu melden.

Babenhausen: Mann mit Intimaufnahmen erpresst

Mit der „Sextortion“-Masche haben Kriminelle einen jungen Mann um mehrere hundert Euro gebracht. Unbekannte kontaktierten ihn unter falscher Identität auf dem sozialen Netzwerk „Instagram“ und bewogen ihn, im Verlauf eines mehrwöchigen Chatgespräches, dazu, Intimaufnahmen anzufertigen und diese an die vermeintliche Chatpartnerin zu senden. Im Anschluss forderten die Täter Geld und drohten mit der Veröffentlichung der Aufnahmen, sofern er der Forderung nicht nachkommen würde. Nachdem der junge Mann bereits mehrere hundert Euro überwiesen hatte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei: