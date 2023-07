Karlsruhe – Personenkontrolle führt zu Wohnungsdurchsuchung

Karlsruhe (ots) – Bei der Kontrolle eines 34-Jährigen in der Karlsruher

Innenstadt am Donnerstagabend fanden Polizeibeamte in dessen mitgeführten

Gegenständen Betäubungsmittel. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung

stießen die Beamten auf weiteres Rauschgift.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz kontrollierten den 34-Jährigen

gegen 21:00 Uhr im Bereich der „kleinen Kirche“ in der Zähringerstraße. Dabei

fanden sie mehrere LSD-Stripes und diverse XTC-Tabletten bei dem

Tatverdächtigen. Nach Einholung eines entsprechenden Beschlusses durchsuchten

die Polizisten anschließend die Wohnung des 34-Jährigen, die dieser gemeinsam

mit einer 33-Jährigen bewohnt. Dort beschlagnahmten die Beamten neben einer mit

acht Pflanzen bestückten Indoor-Marihuana-Plantage, weitere LSD-Stripes und

XTC-Tabletten sowie circa 50 Gramm Marihuana und knapp 80 Gramm Amphetamin.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 34-Jährige sowie seine

33-jährige Mitbewohnerin müssen nun mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Kriminalpolizei nimmt Einbrecher fest und klärt Einbruchsserie

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

In der Nacht auf Freitag nahm die Kriminalpolizei Karlsruhe zwei Männer fest,

welche im Tatverdacht stehen überregional mehrere Einbrüche begangen zu haben.

Am Freitag gegen 01:20 Uhr wurden zwei 32 Jahre alte Männer nach einem Einbruch

in einen Kindergarten in Karlsbad vorläufig festgenommen. Bei der Personen- und

Fahrzeugkontrolle der Beschuldigten fand die Polizei im Fahrzeug der beiden

Männer entscheidende Beweismittel, die mutmaßlich bei weiteren Einbrüchen aus

der Vergangenheit Verwendung fanden.

Der Festnahme gingen mehrmonatige, intensive Ermittlungen voraus. Seit Oktober

2022 kam es im Land- und Stadtkreis Karlsruhe, sowie im benachbarten

Polizeipräsidium Offenburg, zu einer Häufung an Einbrüchen in Kindergärten und

kirchlichen Gebäuden- und Einrichtungen. Hierbei erbeutete die bis dahin

unbekannte Täterschaft stets nur kleinere Geldbeträge, der verursachte

Sachschaden war hingegen immens. Die Spurenlage an den jeweiligen Tatorten

führte die Polizei schließlich zu den beiden Beschuldigten Männern. Die

Beschuldigten wurden zeitweise durch Spezialkräfte der Polizei observiert und

konnten somit in der vergangenen Nacht nach einem erneuten Einbruch auf

„frischer Tat“ festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die aus Rumänien und

Deutschland stammenden Männer heute dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt.

Bruchsal – Kellerbrand in Mehrfamilienhaus – Eine Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Karlsruhe (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht zum

Freitag zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der

Friedrichstraße in Bruchsal.

Mehrere Anwohner meldeten gegen 23:45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem

Wohnhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus bereits

vollständig verraucht und acht Bewohner mussten von der Feuerwehr mit einer

Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Alle weiteren Anwohner hatten das

Gebäude zuvor selbstständig verlassen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer

offenbar im Bereich einer abgestellten Holztruhe in einem Kellerabteil

ausgebrochen. Den Feuerwehren gelang es, das Feuer rasch zu löschen und so ein

Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern. Eine Frau wurde mit

Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Klinik verbracht,

konnte diese jedoch in der Nacht wieder verlassen. Die weiteren Hausbewohner

blieben unverletzt und durften in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Zur Sicherung der Spuren am

Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.